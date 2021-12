COVID-19: São Vicente sem casos novos nas últimas 24 horas. Cabo Verde com 609 casos activos

28/12/2021 00:31 - Modificado em 28/12/2021 00:31

Os dados do boletim epidemiológico, de hoje, dão conta que São Vicente não teve nas últimas 24 horas nenhum caso novo de covid-19 em 267 amostras analisadas. No entanto no país foram notificados mais 101 novos casos.

Conforme o boletim epidemiológico foram analisadas 1516 amostras suspeitas.A taxa de positividade é de 6,7 a nível nacional.

Os novos casos foram detectados na Praia (33), Santa Catarina (5), São Miguel, São Domingos e Tarrafal tiveram um caso cada, enquanto em Santa Cruz foi encontrado três novos casos.

No Fogo houve a notificação de 4 novos casos, detetados no concelho dos Mosteiros. Em Santo Antão foram detectados 19 casos novos (13 naRibeira Grande, 5 no Porto Novo, e 1 no Paul).

No Sal foram anunciados mais 20 casos novos, Boa Vista e Maio com 7 cada.

Resumindo, do total de 1516 resultados recebidos, somam-se 101 casos novos positivos e 15 recuperados.

O país passa a contabilizar 609 casos activos 38.187, casos recuperados, 351 óbitos, 17 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 39.173 casos positivos acumulados.