Produtores preveem exportação do grogue para o mercado americano

28/12/2021 00:28 - Modificado em 28/12/2021 00:31



O mercado Internacional para grogue que se produz no município do Porto Novo, em Santo Antão, pode ser expandido em 2022, com a exportação deste produto para o mercado americano, admitem os produtores.

A empresa Música & Grogue, no Tarrafal de Monte Trigo, interior do Porto Novo, está a conquistar o mercado europeu e já anunciou que pretende alargar, em 2022, o mercado Internacional para este produto, apostando na exportação para alguns países do continente americano.

A presença, agora em Dezembro, do grogue “made in” Porto Novo numa exposição em França, conforme esta empresa, insere-se na estratégia de internacionalizar este produto, que tem estado, desde 2018, a conquistar o mercado europeu.

O grogue do Porto Novo esteve, entre os dias 10 e 11 de Dezembro, presente no salão Open Spirits, em Toulouse, França, facto que, segundo os produtores, permitiu uma maior divulgação desta aguardente, produzido, sobretudo, nos vales do Tarrafal e Ribeira da Cruz.

Desde 2918, foram já exportados 40 mil litros de grogue para a Europa, segundo dados avançados pela empresa Música & Música.

C/Inforpress