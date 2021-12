Rede Vinti4: De 15 a 25 de dezembro 2021 cabo verdianos movimentaram 2,5 mil milhões de escudos

28/12/2021 00:24 - Modificado em 28/12/2021 00:24



Os dados foram divulgados pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP), indicando que no período de 15 a 25 de dezembro 2021 registaram-se 890.030 operações de compra nos terminais de pagamento automático (POS – Point Of Sale, na terminologia inglesa) na rede vinti4.

Esses movimentos corresponderam a 2,5 mil milhões de escudos, um aumento de 21% em relação ao período homólogo em 2020.

Mas se comparado com o ano de 2019, ainda antes da pandemia, esses valores são inferiores, já que nesse período os cabo-verdianos realizaram mais de um milhão de transações em terminais de pagamento automático e levantamentos de dinheiro no valor de 36,4 milhões de euros.

Ainda segundo a instituição financeira encarregue de gerir atividades relacionadas com o desenvolvimento e utilização de meios de pagamentos em Cabo Verde, no mesmo período de 2021 foram realizados 300.545 levantamentos nos caixas vinti4 no país.

Essas operações totalizaram 1,9 mil milhões de escudos, mais 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

A SISP constatou que foram realizadas um total 1.190.575 operações “compras e levantamentos” na rede vinti4, o que corresponde a um aumento de 12,1% em relação ao período homólogo.

Todas essas operações, precisou a mesma fonte, representam cerca de 4,5 mil milhões de escudos, um aumento de 16%.

No período em análise, a empresa referiu que o montante total gasto foi de aproximadamente 9 mil milhões de escudos, mais 22,9%, o que corresponde a um total de 2,4 mil operações, um aumento de 16,8%.

Em 28 de junho, a Lusa noticiou que os lucros da SISP, que gere a rede interbancária cabo-verdiana, caíram quase 68% em 2020, para 717 mil euros, resultado que a empresa justificou com as restrições e consequências económicas da pandemia de covid-19.

Lusa