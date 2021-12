São Vicente recebe o primeiro Open de Esgrima

28/12/2021 00:21 - Modificado em 28/12/2021 00:22

A ilha de São Vicente, acolhe na terça-feira, 28 dezembro, o primeiro Open de Esgrima, com a participação de seis atletas a ser disputado nas modalidades misto, no Pavilhão da FAED na Universidade de Cabo Verde, frente a Escola Técnica do Mindelo.

A informação foi avançada pelo director técnico nacional da Federação de Esgrima, Rui Fortes, que avançou que esta é a primeira prova oficial da modalidade no país. “Os atletas vão estar no local a competir, e não uma atividade de demonstração”.

São seis atletas que vão participar da prova, que vai ser realizada em formato misto, homens e mulheres, e conta também com uma final em feminino. “Isso porque são poucos atletas, por isso vai ser realizado apenas num dia. E por ser uma modalidade mais inclusiva, não vale a pena estratificar muito”, salientou o responsável técnico da federação.

Em relação aos atletas de juniores, estes vão participar, acrescentou Rui Fortes, junto dos seniores na modalidade mista. “A regra de esgrima permite que isso aconteça. E depois também teremos uma final em feminino”.

O evento que é aberto ao público, visa divulgar a modalidade, tendo em conta que está a crescer em São Vicente. “É a competição que faltava, para mostrar às pessoas o que é a esgrima”, explicou Rui Fortes.

A atividade é parte das atividades da Federação Cabo-verdiana de Esgrima, na qual os competidores lutam com espada. O objetivo é tocar o adversário e ao mesmo tempo evitar ser tocado por ele. Em cada esgrimista existe um fio preso na espada que se conecta a um aparelho para marcar quantas vezes a arma tocou no adversário.

Existem três armas de competição: o florete, a espada e o sabre, que se diferem no formato da lâmina, nas zonas do corpo onde um toque é válido, e quanto ao funcionamento das mesmas.

O florete pesa, no máximo, meio quilo e tem até 1,10m de comprimento. Tem por objetivo atingir o tronco do adversário com a ponta da arma.

A espada pesa até 770g e tem as mesmas medidas do florete. Pode-se atingir qualquer parte do corpo do adversário, mas sempre com a ponta da arma.

Sabre, usado somente por homens, é a menor das três armas. Mede até 1,05m e pesa menos de ½ Kg. O objetivo é tentar atingir o adversário da cintura para cima.

A pista de esgrima tem catorze metros de comprimento e 1 ½ a 2m de largura. As vestimentas utilizadas são tradicionalmente brancas, além da máscara protetora, luva na mão armada e um colete protetor.

Elvis Carvalho