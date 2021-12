Encalhe de Iate na Cova de Inglesa: Dono do iate aponta avaria do motor e falta de comunicação com a marinha como causas do acidente

27/12/2021 16:22 - Modificado em 27/12/2021 17:19

De acordo com o tripulante da embarcação de encalhou na praia de Cova de Inglesa na noite de sexta-feira, 24 de dezembro, para sábado, o brasileiro Luis Cavalcante, o iate acabou por ficar sem combustível, quando estava perto da ilha de São Vicente, e com problemas na casa das máquinas, vinha apenas à vela e não conseguiu nenhum contacto da Marina do Mindelo, o que poderia ter evitado o encalhe.

“Liguei várias vezes para a linha da Marina do Mindelo, tendo em conta que o meu destino era o Porto Grande, mas não consegui contacto. E quando consegui algum contacto (JRCC), já era tarde demais, e acabei por ficar encalhado”, refere.

O Capitão dos Portos de Barlavento, Aguinaldo Lima, sobre os motivos deste incidente, acabou por citar o tripulante, que disse que acabou por entrar na baía, e que sem máquina, acabou por encalhar na Praia de Cova de Inglesa, devido à correnteza. “No dia não tinha vento suficiente para arrastar o iate”, explicou.

Entretanto, os trabalhos de desencalhe da embarcação ficaram prontos, no domingo, 26, numa operação que decorreu sem problemas.

Conforme a mesma fonte, “esta é a primeira vez que o tripulante entrava com o seu iate em São Vicente, pelo que, provavelmente o encalhe aconteceu porque desconhecia o porto”. Mas garantiu que a operação de desencalhe “decorreu normalmente e não teve grandes dificuldades”.

No entanto, por acontecer casos frequentes de encalhes nessa praia, arrastados pela correnteza ou por causa do vento, o capitão dos Portos do Barlavento aconselhou os proprietários e armadores a terem sempre precaução quando entram no porto do Mindelo.