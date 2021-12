São Vicente: Comando da Primeira Região Militar sagra-se campeão regional de boxe

27/12/2021 16:15 - Modificado em 27/12/2021 17:07



A Academia Militar de Iniciação Desportiva em Artes Marciais (AMIDAM), equipa de boxe do Comando da Primeira Região Militar sagrou-se, no domingo, 26 dezembro, campeão regional da modalidade na ilha, após conquistar cinco das oito categorias em disputa, numa final onde participam 4 equipas, o Comando da Primeira Região Militar, o Sport Clube Ribeira Bote, o Desportivo de Fonte Francês e o Desportivo de Monte Sossego.

Após as eliminatórias, na semana passada, 18 e 19, o boxe regressou no domingo ao polivalente de Ribeira Bote, para as decisões finais e escolha do campeão da época 2021.

A abrir as decisões do último dia, na disputa do terceiro e quarto lugar, Arnaldo Vicente do Desportivo de Fonte Francês conseguiu o bronze após vencer por decisão técnica, o atleta Airton do Sport Clube Ribeira Bote.

Já no segundo combate, Neritson Rosário do Comando da 1ª Região Militar enfrentou João Lopes da equipa estreante, o Deportivo de Monte Sossego categoria 54-57 e venceu e também venceu por decisão técnica.

De seguida, também do Comando da 1ª Região Militar Adilson Ramos sagrou-se campeão na categoria de 60-63,5 quilos, após vencer o seu oponente Ericson Andrade.

Em feminino, na categoria 63,5-67 Carlina Fortes do Comando da 1ª Região Militar e tricampeã nacional venceu a companheira de equipa Stella Sousa e conquistou mais um troféu na sua conta pessoal, num combate bem renhido.

Hernany Gomes de Ribeira Bote arrecadou a medalha de ouro nos 63,5-67 quilos ao vencer Silvio Soares do Desportivo de Monte Sossego, por uma decisão técnica do juiz da partida. Uma decisão bastante contestada pela equipa técnica que reclamou ter perdido dois combates por decisão do árbitro.

Na categoria de 71-75, Aricson do Rosário manteve a sua invencibilidade, na ilha de São Vicente, sem nunca ter perdido um combate em 14 anos. O pugilista representante do Sport Clube Ribeira Bote, venceu o atleta do Comando da Primeira Região Militar, Elton Tavares.

Também da Ribeira Bote, Wilson Cruz levou o ouro na categoria 63,5-67, após vencer por K.O, o atleta Sidney Dias, do Desportivo de Fonte Francês, no penúltimo combate da noite.

Já nos 86 quilos Hernandy Almeida foi o grande vencedor, venceu Adilson Lopes e conquistou o ouro. Os dois atletas do Comando da 1ª Região Militar, levaram a disputa para a decisão por pontos, que acabou por dar a vitória à Hernandy Almeida.

Numa final de inspiração para os pugilistas da AMIDAM (Academia Militar de Iniciação Desportiva em Artes Marciais), do Comando da Primeira Região Militar, o treinador José Gomes mostrou-se satisfeito pelo desempenho da sua equipa, constituída por 11 atletas, sendo duas mulheres, terem conseguido reaver o título de campeão regional, após alguns anos sem vencer em São Vicente.

Por sua vez, o presidente da Associação Regional de Boxe de São Vicente, Valdo Reis, mostrou-se satisfeito e fez um balanço “extremamente positivo” da prova, reiterando que pela primeira vez conseguiu fazer o regional em três dias.

“Estou satisfeito, porque conseguimos um feito inédito e com boa participação de atletas, mas que devido a alguns contratempo, não foi possível ter todos os 40 atletas inscritos” explicou Valdo Reis que embora pese, a falta de mais apoios individuais, a décima quarta edição do Campeonato Regional de Boxe, mostra que a modalidade está, cada vez, a crescer em São Vicente.

Elvis Carvalho