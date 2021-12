São Vicente: Tribunal deixa para Janeiro reconstituição do crime da morte do jovem de 18 anos pelo policial Dionísio Rocha

27/12/2021 16:05 - Modificado em 27/12/2021 16:06

O Tribunal da Comarca de São Vicente, agendou para janeiro, após três audiências de julgamento, a reconstituição do crime do caso da morte do jovem Rudney “Makna” Santos Sousa da Cruz, de 18 anos morto a tiro, pelo agente da Polícia Nacional, Dionísio Rocha,na madrugada, de 10 novembro de 2015, na zona de Ribeira de Julião, São Vicente.

Após três dias de julgamento, com o agente atualmente na reforma, acusado de homicídio agravado, Seis anos depois do incidente que tirou a vida ao jovem Rudney Cruz, e que durante o julgamento, em que, por um lado, Dionísio Rocha alega que a morte ocorreu de forma acidental, e por outro lado com a acusação a enquadrar o crime como homicídio agravado, e ainda com as testemunhas a alegarem que não viram o que aconteceu, o segundo Juízo Crime da Comarca de São Vicente, agendou para janeiro a reconstituição do crime.

O caso

Rudnei “Makna” da Cruz morava na zona de Fernando Pó e de acordo com os familiares, o falecido saiu de casa na noite do dia anterior para ir a um “guarda cabeça”, (encontro tradicional feito no sétimo dia do nascimento de um bebe) na zona de Ribeira de Julião.

Quanto ao ocorrido, este apresenta-se em duas versões: uma dos familiares de Makna alegam que a vítima terá sido perseguida por cães pertencentes ao agente da PN, e este para se defender atirou pedras aos animais.

Ao aperceber do sucedido, o agente policial, Dionísio Rocha, residente na zona de Ribeira de Julião, muniu-se de uma arma de fogo e disparou seis tiros, tendo uma das balas atingido o jovem nas costas, o que consideram ter havido uso desproporcional de força.

A vítima foi submetida a uma cirurgia de urgência, mas acabou por não resistir tendo falecido depois das catorze horas.

EC