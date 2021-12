Cabo Verde recebe a primeira prestação de ajuda orçamental do Luxemburgo em 5 milhões de euros para setores do emprego e saúde

O Governo recebeu a primeira a primeira prestação de ajuda orçamental do Luxemburgo em 5 milhões de euros, sendo que 3 milhões estão destinados para o setor do Emprego e Empregabilidade e 2 milhões para o setor da Saúde.

De acordo com o Ministério das Finanças, o Governo do Grão-ducado do Luxemburgo concedeu ao Governo cabo-verdiano esta ajuda orçamental setorial, com objetivo principal de contribuir para a implementação das prioridades estratégicas do Governo, no que diz respeito ao desenvolvimento do Setor da Saúde Pública.

“Isto, visando garantir o acesso universal aos serviços de Saúde Pública de qualidade e contribuir igualmente no desenvolvimento das condições do Emprego e Empregabilidade em Cabo Verde, nomeadamente para o Setor da Formação (incluindo a educação técnica) através do reforço dos mecanismos de empregabilidade” enaltece.

De frisar que o montante total da Ajuda Orçamental do Grão-ducado do Luxemburgo a Cabo Verde, é de 17 milhões de euros para o quinquênio 2021-2025. Sendo 11 milhões de euros para o Setor do Emprego e Empregabilidade e 6 milhões de euros para o Setor da Saúde.

Os dois acordos fazem parte do Programa Indicativo de Cooperação “Desenvolvimento – Clima – Energia”, PIC DCE (2021-2025), que foi assinado em julho de 2020 e que rege a cooperação entre os dois países nos próximos cinco anos.

“O Grã-ducado do Luxemburgo é efetivamente um grande parceiro de Cabo Verde, com uma participação impactante em setores-chave. Um muito obrigado ao povo luxemburguês pelo suporte que tem disponibilizado aos cabo-verdianos” pontua o Ministério das Finanças.