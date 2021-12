Ranking da FIFA: Seleção Cabo-verdiana de futebol mantém mesma posição e termina o ano no 73º lugar

24/12/2021 01:44 - Modificado em 24/12/2021 01:46

A selecção de Cabo Verde termina o ano no 73º posto da FIFA com os seus 1339.48 pontos, cujo ranking foi atualizado na quinta-feira,23 de dezembro, permanecendo na mesma posição do mês anterior.

Cabo Verde ocupa assim a 13ª posição a nível de África, ultrapassado pelo Senegal (1º do continente e 20º. mundial), Marrocos, Argélia, Tunísia, Nigéria, Egipto, Camarões, Mali, Costa do Marfim, Burkina Faso, RD Congo e África do Sul.

A nível da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Cabo Verde ocupa o terceiro posto, liderado pelo Brasil no segundo lugar do ranking, e Portugal no oitavo posto.

Seguem-se as selecções da Guiné-Bissau (106), Guiné Equatorial (114), Moçambique, (118), Angola (126), São Tomé e Príncipe (189) e Timor Leste (196).

A Bélgica terminou em primeiro pelo quarto ano consecutivo, com Brasil e França fechando o top 3, respectivamente, ao passo que as campeãs da Copa América e da Euro, Argentina e Itália aparecem em quinto e sexto, respectivamente.

O ano teve 1.116 jogos internacionais disputados, em contraste com os 352 no ano de 2020, o número mais baixo desde 1987.

A próxima actualização do ranking está marcada para o dia 10 de Fevereiro de 2022.