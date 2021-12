Covid-19: São Vicente já tem 73,1% das crianças e adolescentes já vacinadas com primeira dose

24/12/2021 01:40 - Modificado em 24/12/2021 01:40

Os dados do Ministério da Saúde apontam que em São Vicente, já vacinou 73,1% das crianças e adolescentes com uma primeira dose de vacina da Pfizer contra a covid-19.

Conforme o MS, em São Vicente há um total de 6.829 alunos das faixas etárias de 12 a 17 anos, para serem vacinados contra a covid-19, sendo que mais de metade já estão imunizados, faltando apenas 26,9% serem inoculados.

A vacinação de adolescentes dos 12 aos 17 anos de idade continua, mas nos centros de saúde. As estatísticas apontam que a nível nacional já estão vacinados mais 2.506 para um total nacional de 26.195 adolescentes com a primeira dose que representa 44,2% da estimativa de 59.217.

Praia é o concelho com mais doses aplicadas ontem, acrescenta 980 para um acumulado de 4.826 adolescentes vacinados, o mesmo que dizer 28,5%.

São Lourenço dos Órgãos continua à frente com uma taxa de cobertura de 85,5%, seguido do Paúl com 81, Ribeira Grande de Santo Antão com 76,1, São Vicente com 73,1, Maio com 71,7 e Ribeira Brava, em São Nicolau, com 71,1%.

Tarrafal tem agora 32,5% de adolescentes vacinados. Santa Catarina com 11,6 e Picos com 8,2% continuam, apesar do ligeiro aumento, com as mais baixas taxas de cobertura.

O boletim epidemiológico emitido ontem revela 147 casos ativos, 4 recuperados e 37 casos novos em 821 amostras analisadas terça-feira.

O número de adultos vacinados com a primeira dose é de 83,8%, com a segunda 70,5%.