Santiago: Dois suspeitos abuso sexual com proibição de contactar vítimas de oito anos de idade

23/12/2021 15:43 - Modificado em 23/12/2021 15:43

Os dois suspeitos foram detidos, na terça e quarta-feira, 22 e 23 dezembro, e apresentados, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhes sido aplicado afastamento da residência da vítima e proibição de contacto.

O primeiro caso, refere um homem de 47 anos, residente em Achada Grande Trás, Santiago, suspeito da prática de um crime de Abuso Sexual de Criança, na sua forma tentada, ocorrido no passado mês de julho e detido na terça-feira, 21, fora de flagrante delito

A vítima, uma menor de 8 anos, residente na mesma localidade, é vizinha do suspeito.

O outro é um indivíduo, de 26 anos, residente em Achada Santo António e que também foi detido, fora de flagrante delito, pela Polícia Judiciária, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP) – 1a Brigada, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, na quarta- feira, 22

O jovem é também suspeito da prática de um crime de Abuso Sexual de Criança, na sua forma tentada, ocorrido no mês de julho do corrente ano, contra uma menor de 8 anos, residente na mesma localidade e vizinha do suspeito.