IEFP reconhece atrasos e garante pagamentos a partir de hoje

23/12/2021 12:30 - Modificado em 23/12/2021 12:30

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) reconheceu que houve, pela segunda vez, atrasos no pagamento dos subsídios, mas avisa que os pagamentos começam a ser efectuados a partir desta quinta-feira, 23.

O comunicado do IEFP vem na sequência da denúncia dos atrasos no pagamento dos subsídios de estágios profissionais, a última em São Vicente.

Num comunicado divulgado hoje, o IEFP refere que houve atrasos, mas que desta vez, nos meses de Setembro, Outubro e Novembro. E anuncia que estão a ser introduzidos todos os processos no sistema para efeitos de regularização e liquidação dos três meses em atraso, e que os pagamentos começam a se efectivar a partir desta quinta-feira, 23.

“O IEFP informa que estão a ser introduzidos todos os processos no sistema para efeitos de regularização e liquidação dos 3 meses sendo que os pagamentos começam a se efetivar a partir de hoje”.

Por outro lado, a instituição lamenta não ter havido compreensão num momento em que o mundo vive um contexto difícil, “em que a Instituição não poupou, em momento algum, esforços na mobilização de recursos, para garantir o normal funcionamento dos projectos e programas de emprego. “Contudo, aproveitamos para comunicar através deste comunicado que já estão reunidas todas as condições para que os projetos de emprego, inclusive o programa de estágio profissional e empresarial, decorram com toda normalidade e sem sobressaltos nos próximos 5 anos” lê-se no comunicado.

E em relação aos formadores com honorários em atraso nos projetos de formação profissional, garante que tudo está a fazer para regularizar os pagamentos ainda neste mês de dezembro.