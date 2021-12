Académica e Mindelense vencem e continuam de mãos dadas na liderança a espera de ver o que faz Batuque e Farense

23/12/2021 10:21 - Modificado em 23/12/2021 10:21



A Académica do Mindelo e o Clube Sportivo Mindelense venceram esta quarta-feira, 22, o Falcões do Norte e o Salamansa em jogo a contar para a segunda jornada do Campeonato Regional de Futebol e lideram assim a condição da prova.

A Académica do Mindelo foi a primeira a entrar em campo na tarde desta quarta-feira, 22, para defrontar o Falcões do Norte, tendo vencido por 2-0 a formação de Chã de Alecrim. Os golos da Micá foram apontados pelos avançados Gogol e Tchukim. Os comandados de Paulo Machado somam assim a segunda vitória na prova.

O outro jogo da tarde opôs o Mindelense detentor do título ao Salamansa. Os liderados por Rui Alberto Leite venceram por 3-0 e continuam imbatíveis há 10 jogos. O homem golo nesta época dos Leões da Rua de Praia o avançado Mimitcha abriu o marcador e já leva 4 golos em dois jogos disputados. Os outros tentos dos leões foram apontados por Metcha e Toy de Salamansa.

Já nesta quinta-feira, 23, entram em campo às 14 horas Derby-Farense e às 16 horas Castilho-Batuque fecham a jornada 2.

Com os resultados verificados, Mindelense e Académica do Mindelo repartem a liderança com os mesmos seis pontos. Batuque e Farense com menos um jogo cada somam três pontos. Na cauda da tabela classificativa estão Derby (-1 jogo), Salamansa, Castilho (-1 jogo) e Falcões do Norte com zero pontos.