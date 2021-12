Ken é a grande novidade na lista de 26 convocados de Bubista para CAN 2021

23/12/2021 10:16 - Modificado em 23/12/2021 10:16



O guarda-redes do Club Sportivo Mindelense Keven Ramos, Ken, é a grande novidade na lista de 26 convocados de Pedro Brito, Bubista, para o Campeonato Africano das Nações Africanas (CAN), a ser disputado nos Camarões.

Ken está assim de volta a seleção principal três anos depois, tornando-se assim no único jogador a militar em Cabo Verde a estar no lote de convocados de Pedro Brito, sendo a principal novidade na lista dos convocados para o CAN 2021.

Os convocados de Bubista concentram-se a partir de domingo, 26, estando a FCF perspetivar um orçamento a volta de 30 mil contos.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Vozinha, AEL Limassol (Chipre), Márcio Rosa, Montalegre (Portugal) e Keven Ramos Mindelense (Cabo Verde).

Defesas: Steve Furtado, Beroe (Bulgária), Jeffry Fortes, De Grafschaap (Holanda), Dylan Tavares, Neuchatel Xamax (Suíça), João Paulo Fernandes, Feirense (Portugal), Stopira, MOL Fehervar (Hungria), Steven Fortes, Oostende (Bélgica), Roberto Lopes, Shamrock Rovers (Irlanda), Diney, FAR Rabat (Marrocos) e Ponck Basakseheir (Turquia).

Médios: Marco Soares, Arouca (Portugal), Kenny Rocha, Oostende (Bélgica), Patrick Andrade, Qarabag (Azerbaijão), Jamiro Monteiro, Philadelphia Union (Estados Unidos), Nuno Borges, Casa Pia (Portugal) e Nenass, Aalesund (Noruega).

Avançados: Ryan Mendes, Al Nasr (Emirados Árabes Unidos), Willy Semedo, Pafos (Chipre), Willis Furtado, FK Jerv (Noruega), Garry Rodrigues, Olympiacos (Grécia), Júlio Tavares, Al Faisaly (Arabia Saudita), Gilson Tavares, Estoril-Praia (Portugal), Lisandro Semedo Fortuna Sittard (Países Baixos) e Djaniny Semedo Trabzonspor (Turquia).

O CAN realiza-se de 09 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2022, nos Camarões.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para 2021, mas acabou por ser adiada para 2022 – apesar de manter a designação CAN2021 – para não coincidir com a Copa América e o Euro’2020, que foram adiados, devido à pandemia de covid-19.



Cabo Verde partilha o Grupo A com as selecções nacionais da Etiópia, do Burquina Faso e dos anfitriões dos Camarões.