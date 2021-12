O DOJ pediu ao governo que desconsiderasse a imunidade de Saab e agora afirma que foi Cabo Verde que violou a Convenção de Viena

23/12/2021 08:38 - Modificado em 23/12/2021 08:39

O caso de Alex Saab está agora sob consideração no Tribunal de Apelações do 11º Circuito, onde a questão do seu direito à imunidade diplomática e a falta de jurisdição dos tribunais dos EUA sobre ele deve ser decidida. Mas Cabo Verde continua ligado ao caso devido a postura assumida pelo governo neste processo, em particular, no que diz respeito a imunidade diplomática. A defesa de Alex Saab nos EUA acusou o Departamento de Justiça de ter “ pedido ao governo de Cabo Verde que desconsiderasse a imunidade de Saab e agora afirma que foi Cabo Verde, e não os Estados Unidos, que violou a Convenção de Viena.”

Em 21 de janeiro de 2021, a defesa de Alex Saab nos EUA apresentou uma moção para contestar a acusação emitida contra ele pelo Tribunal do Distrito Sul da Flórida em 2019. Esta moção é baseada em dois motivos fundamentais: (a) que Alex Saab foi (e continua sendo) um Enviado Especial da Venezuela totalmente credenciado, viajando em uma missão oficial ao Irã e, portanto, tem direito à imunidade (inviolabilidade pessoal) nos termos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e a U ..S.Ato de relações diplomáticas, que implementa o tratado e prevê que qualquer processo movido contra tal indivíduo “será arquivado”.

Em 18 de março de 2021, o Tribunal do Distrito Sul da Flórida decidiu rejeitar a moção de Alex Saab com base em que Alex Saab deve estar fisicamente presente na jurisdição dos EUA para contestar a acusação contra ele.

Em 6 de julho de 2021, a defesa interpôs recurso contra a decisão do Tribunal do Distrito Sul da Flórida para o Tribunal de Recursos do 11º Circuito e, em 6 de agosto de 2021, o Tribunal de Recursos do 11º Circuito emitiu uma ordem exigindo o governo dos EUA a apresentar uma petição dentro de 30 dias (Segunda-feira, 6 de setembro de 2021) e envio do caso a uma comissão de mérito para julgamento. A ordem elimina uma importante barreira processual para o recurso, que agora passará de uma fase jurisdicional inicial diretamente para o mérito. Em termos simples – o Tribunal de Apelações do 11º Circuito concordou em considerar e decidir sobre a imunidade diplomática de Alex.

Em 29 de novembro de 2021, o Departamento de Justiça apresentou a moção contra o recurso do Sr. Saab (o de 6 de julho de 2021) da Ordem do Tribunal do Distrito Sul da Flórida que declarou o Sr.. Saab um fugitivo da justiça e se recusou a julgar sua moção para demitir até que ele se submetesse à jurisdição do Tribunal Distrital do Sul da Flórida. O DOJ afirmou que desde que o Sr. Saab foi extraditado para os Estados Unidos durante a pendência do recurso, ele não é mais considerado foragido, portanto, o recurso é discutível. Nesse contexto, o DOJ argumenta que a 11ª Vara deve destituir a apelação da Saab para devolver a jurisdição ao Tribunal Distrital do Sul da Flórida antes da data do julgamento atualmente programada para 3 de janeiro de 2022 neste caso.

Em 9 de dezembro de 2021, a defesa de Alex Saab apresentou sua oposição à moção de indeferimento do DOJ de 29 de novembro. A oposição é baseada nos seguintes motivos

O DOJ está argumentando que o recurso de Saab é “discutível” porque ele agora está nos Estados Unidos, mas isso não faz sentido. A doutrina jurídica da irrelevância se aplica quando um tribunal não pode mais dar à parte apelante o alívio que a parte busca, e o Décimo Primeiro Circuito foi solicitado a justificar a reivindicação de imunidade diplomática do Sr. Saab, o que ainda pode fazer. Especificamente, o Décimo Primeiro Circuito pode e deve reconhecer a imunidade diplomática do Sr. Saab, o que resultará na anulação de sua acusação e em sua libertação, permitindo-lhe retomar seu serviço diplomático. É desconcertante para o DOJ afirmar que o Décimo Primeiro Circuito não tem capacidade de fornecer alívio quando o próprio DOJ está mantendo o Sr. Saab sob custódia, em violação da própria imunidade que o Sr. Saab pede ao Décimo Primeiro Circuito para justificar.

.A moção do DOJ nada mais é do que um esforço para ganhar tempo no qual o DOJ possa continuar a ignorar as obrigações internacionais dos Estados Unidos sob a Convenção de Viena e a legislação nacional. O DOJ pediu ao governo de Cabo Verde que desconsiderasse a imunidade de Saab e agora afirma que foi Cabo Verde, e não os Estados Unidos, que violou a Convenção de Viena. O DOJ também argumenta que os diplomatas só têm imunidade no estado de recebimento onde são credenciados – uma posição que os Estados Unidos nunca afirmaram antes e, de fato, rejeitou repetidamente. O DOJ está claramente tentando ganhar tempo antes que o tribunal de apelações o convoque por violações flagrantes do direito internacional e nacional.

Alex Saab também agiu no sentido de agilizar o recurso (o que significa que solicitou que a decisão sobre a questão da imunidade diplomática seja decidida o mais rápido possível).

Em 16 de dezembro de 2021, o DOJ apresentou sua resposta à Oposição de 9 de dezembro de 2021 e foi baseado na seguinte posição:

.O 11º Circuito deve rejeitar a apelação do Sr. Saab porque a contestação à decisão do tribunal distrital de desentitalização foragida é discutível agora que o Sr. Saab foi extraditado para os Estados Unidos e compareceu ao tribunal distrital e que o 11º Circuito deve devolver a jurisdição ao tribunal distrital para permitir que esse tribunal decida seu pedido de imunidade diplomática em primeira instância. Em termos simples – a posição do DOJ é que o Sr. A Saab agora está fisicamente presente nos Estados Unidos, portanto, o 11º Circuito deve retornar o caso ao Tribunal Distrital (o Tribunal de Primeira Instância) para ser julgado.

Em 21 de dezembro de 2021, a defesa de Alex Saab apresentou uma resposta FINAL contra a resposta do DOJ de 16 de dezembro de 2021. Tendo em vista que o briefing sobre a moção do DOJ para rejeitar foi tecnicamente encerrado, a resposta foi dedicada apenas à questão da moção do Sr. Saab para agilizar a argumentação e a decisão. Declararam s em nossa que:

O DOJ queria demitir o apelo da Saab de 6 de julho de 2021 com o fundamento de que é discutível, mas agora reconhece (em sua resposta de 16 de dezembro) que ele “questão de imunidade diplomática, a barreira para apelar não é irrelevante.” – que agora é um argumento decisivo em apoio ao apelo do Sr. Saab.

A DOJ em sua resposta de 16 de dezembro de 2021 não se opôs à moção do Sr. Saab para acelerar o processo, portanto, o 11º Circuito deveria acelerar a decisão no caso do Sr. Saab.

Tendo solicitado a expedição, uma argumentação oral no 11º Circuito provavelmente seria agendada para o início do próximo ano.