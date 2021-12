São Vicente: Estagiários do IEFP agastados com sucessivos atrasos no pagamento do subsídio pedem mais respeito

Em São Vicente, um grupo de estagiários, do programa de estágios profissionais do IEFP, realizaram esta manhã em São Vicente, uma manifestação pacífica em frente à sede do instituto na ilha, para assim, voltar a chamar a atenção, para o não cumprimento do contrato com os estagiários.

Trajados de negro, “simbolizando a escravidão” e com mascara facial escrito censura, porque “somos obrigados a ficar calados”, e munidos de cartazes, estes jovens, que fazem parte de cerca de mais de 100 na ilha, que participaram do programa de estágio, voltam a exigir ao IEFP, que cumpra o acordado no contrato e pague o subsídio. Alguns reclamam dos atrasos de três meses, outros de quatro meses no pagamento do subsídio.

Os estagiários em São Vicente, que dizem ter recebido o último subsídio no mês de agosto, quando já estamos em Dezembro, aguardam a promessa do IEFP de pagar o subsídio que muito “os ajuda com as despesas do dia-a-dia”.

Embora cumpram o contrato, afirmam que esta é uma “situação reincidente”, com registros de atrasos no pagamento e denunciam, novamente, o atraso no pagamento dos subsídios referentes aos meses de Setembro, Outubro e Novembro, tendo em conta que as folhas são entregues de 15 a 20 de cada mês, para processamento do referido subsídio”, argumentou Gustavo Silva, cidadão português a viver em Cabo verde que fez parte do estágio.

Os mesmos pedem a resolução do problema “de uma vez por todas” para evitar constrangimentos contínuos no programa. “Estamos aqui, porque começamos o nosso estágio profissional e fomos bem recebidos nas empresas, o que agradecemos, mas fomos como profissionais. Tivemos quatro anos de curso, estudamos e lutamos para isso e fomos atrás de uma experiência”, refere Zenaida Silva, realçando que “só que temos um contrato com o IEFP, onde diz que todos os meses paga a todos para estarem no local”.

Alegam que cumpriram com a parte que lhes cabia, e por isso reivindicam os seus direitos, mesmo que seja um subsídio, mas “temos que recebê-lo”. Dizem ainda, o que deixa-os mais indignados é que não têm uma resposta.

Logo defende, que se o governo não pudesse pagar, diria que era um estágio de graça e iria, quem quisesse, mas fomos com um contato. “Devem ser os primeiros a dar o exemplo”, sustentou Zenaida Silva, já que existem também denúncias de empresas que não pagam a parte que lhes cabe. “Tem umas empresas que deviam pagar uma parte, mas não pagam e outras pagam”.