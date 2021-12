Futebol: Bubista divulga quarta-feira convocados para CAN´2021

22/12/2021 01:50 - Modificado em 22/12/2021 01:50

@EC

O selecionador nacional de futebol, Bubista, divulga esta quarta-feira, 22, a lista dos convocados para o Campeonato Africano das Nações (CAN), que se inicia a 09 de janeiro nos Camarões.

O anúncio dos convocados está calendarizado para a tarde desta quarta-feira, 22, na sede da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), na cidade da Praia, onde a entidade máxima que gere o futebol no país, aproveitará para fazer a apresentação dos novos equipamentos e a apresentação do documentário “Heróis de Maputo”.

Esta será a terceira participação numa CAN, e dos 7 jogos já disputados ( 4 em 2013 e 3 em 2015) cinco resultaram em empates, tendo os Tubarões Azuis ganhado um ( na tal partida contra Angola) e perdido um ( no tal jogo de quartos de final contra Gana em Port Elisabeth) .

De acordo com o calendário divulgado este domingo pela Confederação Africana de Futebol (CAF), o jogo Cabo Verde-Etiópia será no domingo 09 de Janeiro, logo depois do jogo inaugural Camarões-Burkina Faso, todos do grupo A.

Depois de defrontar a Etiópia os Tubarões Azuis voltarão ao estádio na quinta-feira, 13 de Janeiro para enfrentar o Burkina Faso, antes de defrontar Camarões na segunda-feira 17 de janeiro.

Concluída a fase de grupos, Cabo Verde só voltará a jogar no dia 23 de Janeiro, em partida de quartos-de-final, caso ficar em primeiro ou segundo no seu grupo ou for um dos quatro melhores terceiros classificados dos seis grupos.

De recordar que 24 seleções africanas estarão presentes nesta 33ª edição da Copa d’África das Nações.