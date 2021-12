TICV reforça ligações entre ilhas na quadra festiva

22/12/2021 01:46 - Modificado em 22/12/2021 01:46

A companhia aérea TICV anunciou o aumento de ligações durante a quadra festiva, nas rotas Praia-São Filipe do Fogo, Praia-Mindelo e Praia-Boa Vista, entre os dias 23 de dezembro a 08 de janeiro.

Com a chegada ao país do segundo aparelho, a empresa que assegura as ligações aéreas interilhas anuncia que disponibilizou voos adicionais para reforçar de imediato algumas ligações, nesta quadra festiva.

De acordo com a empresa a ligação Praia-São Filipe do Fogo-Praia vai ser reforçada com cinco voos, sendo o primeiro no dia do natal, o segundo no dia 26, depois a 30 de dezembro e o último a 08 de janeiro.

Já a rota Praia-Mindelo-Praia também vai ser reforçada com cinco voos, a 23 de dezembro, 26, 29, 02 de janeiro e 05 de janeiro.

Por fim, a as ligações entre Praia-Boa Vista-Praia aparecem com o reforço de três ligações, com o primeiro a ser realizado a 23 deste mês, depois a 30 e por último no dia 06 de janeiro.

A companhia iniciou as ligações aéreas em Cabo Verde em 2016 e transportou no ano seguinte cerca de 460 mil passageiros, o melhor registo no histórico das ligações aéreas domésticas segundo a empresa Aeroportos e Segurança Aéreos (ASA) – que gere os quatro aeroportos internacionais e os três aeródromos do país.