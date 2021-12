Sal – Prisão Preventiva para suspeito de violar menino de sete anos

22/12/2021 01:39 - Modificado em 22/12/2021 01:39

O Tribunal da Comarca do Sal enviou para a cadeia, um homem de 31 anos, suspeito da prática de um crime de agressão sexual, com penetração, na sua forma continuada, contra uma criança do sexo masculino, de 7 anos.

Residente em Morrinho Branco, Santa Maria, o detido foi presente ao tribunal na segunda-feira, 20, para efeito do primeiro interrogatório judicial do arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.

A detenção foi feita pela Polícia Judiciária, e pelo Departamento de Investigação, no âmbito de um cumprimento de mandato de prisão do Ministério Público, no sábado, 18, fora de flagrante delito.