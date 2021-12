A Defesa de Alex Saab exige a nulidade da decisão do Tribunal Constitucional de 13 de outubro

22/12/2021 01:28 - Modificado em 22/12/2021 01:28

A equipa de defesa de Alex Saab apresentou um pedido de nulidade da decisão do Tribunal Constitucional de Cabo Verde que indeferiu a moção de Alex Saab de 19 de outubro de 2021, declarando simplesmente que a sua decisão de 13 de outubro é “final e irrecorrível”.

A defesa de Alex Saab considera que “a 13 de outubro, o Tribunal Constitucional emitiu secretamente a certidão “res judicata“, o que significa que a sua decisão se tornou definitiva, o que levou à remoção ilegal de Alex Saab de Cabo Verde para os Estados Unidos a 16 de outubro“.

O ponto principal da defesa é que o Tribunal Constitucional agiu fora do âmbito dos seus poderes e, portanto, a defesa não está a recorrer, mas sim a pedir uma declaração de nulidade à luz das flagrantes violações das leis materiais e processuais locais.

Em primeiro lugar, o processo de extradição nos tribunais cabo-verdianos ainda não tinha terminado. Em conformidade com as disposições do Código de Processo Civil de Cabo Verde, a decisão só se torna definitiva quando não for passível de recurso ou contestação. Isto significa um prazo de 5 dias após a decisão ter sido proferida. O que não foi o caso porque só em 20 de Outubro é que a decisão de 13 de Outubro se poderia tornar definitiva se não fosse contestada.

Em segundo lugar, o Tribunal Constitucional não tinha jurisdição sobre o mérito da extradição. A jurisdição pertence ao Tribunal da Relação do Barlavento (TRB). O Tribunal Constitucional deveria ter comunicado a sua decisão final ao TRB para certificar que a decisão anterior do TRB se tornou definitiva.

Em terceiro lugar, isto nunca aconteceu porque, o TRB simplesmente não pôde certificar o fim da extradição devido à moção pendente (desde 29 de Setembro) que introduziu argumentos supervenientes ao processo de extradição, tais como o resultado da investigação acerca de branqueamento de capitais na Suíça no início deste ano. A decisão da Suíça, juntamente com o pagamento de indemnizações, equivale a uma sentença de “inocência” ao abrigo da lei suíça. Como os fundos sob investigação eram os mesmos fundos que estão no centro da acusação dos EUA de julho de 2019 contra Alex Saab, a posição da sua equipa de defesa era que ele não podia ser extraditado para enfrentar um julgamento por um assunto em que já tinha sido considerado inocente.

Defesa defende que “Sabendo que o TRB não podia assinar o certificado de “fim do processo legal”, as autoridades cabo-verdianas voltaram-se cinicamente para o Tribunal Constitucional. É de notar que o TRB ainda não se pronunciou sobre o assunto interposto a 29 de setembro, tornando a violação do processo legal local ainda mais evidente.”

A defesa de Alex Saab revela , agora que “só tomou conhecimento da certidão do Tribunal Constitucional a 16 de outubro de 2021, através da imprensa e depois de Alex Saab ter sido raptado e colocado num avião para Miami. “