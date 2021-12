PM afirma que retoma dos voos da CV Airlines é uma “boa notícia” para Cabo Verde

21/12/2021 16:47 - Modificado em 21/12/2021 16:47

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, considerou hoje o anúncio da retoma dos voos da Cabo Verde Airlines no próximo dia 27 de Dezembro na rota Praia – Lisboa como uma “boa notícia” para o País.

Ulisses Correia e Silva fez estas declarações à imprensa, à margem de uma visita que efectuou hoje de manhã às instalações da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Cidade da Praia, tendo acrescentado que é bom que haja um novo operador no mercado e que a TACV esteja de volta.

“Já tinha afirmado que Dezembro iria ser o mês da retoma das actividades da TACV, portanto é uma boa notícia para Cabo Verde, porque vai começar a operar na linha Praia-Lisboa. É só ver os preços, são incomparavelmente inferiores a aquilo que a TAP por exemplo vem praticando”, declarou.

A TACV Cabo Verde Airlines anunciou esta segunda-feira a retoma oficial dos voos internacionais a partir de 27 de Dezembro, ligando Praia a Lisboa, com duas frequências semanais, à segunda e sexta-feira.

A companhia vai iniciar as ligações, com passagens a partir dos 150 Euros, por percurso. A informação é avançada pela PCA da empresa, Sara Pires, em entrevista à RCV.

Segundo adiantou aquela responsável, os custos dos bilhetes variam conforme categoria, mas é certo que o valor inicia nos 150 Euros por percurso.

Outra novidade avançada pela PCA da TACV é que a companhia vai prestar serviços a bordo mas de forma “muito limitada” e “muito cautelosa”, devido à pandemia da Covid-19.

Quanto aos passageiros que já dispunham de bilhetes para viagens mas que não puderem viajar devido à pandemia, gozam de um período de 2 anos para reprogramarem suas viagens, adiantou Pires.

A PCA fez saber ainda que por ocasião do Carnaval, a Ilha de São Vicente deverá passar a receber voos da TACV com destino a Lisboa e de seguida será a Ilha do Sal.

Os voos que serão retomados no dia 27, será entre as Capitais Praia e Lisboa, e duas vezes por semana.