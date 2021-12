São Vicente: Alliance Française organiza feira de Natal para ajudar na promoção do artesanato

21/12/2021 16:47 - Modificado em 21/12/2021 16:47

A Alliance Française do Mindelo realiza, até 31 de Dezembro, uma feira de Natal para ajudar na promoção do artesanato nesta quadra festiva e que conta com cinco expositores, informou a directora, Jaqueline Sena Silva.

Segundo a responsável do centro avançou à Inforpress, esta feira já se tornou tradicional, tanto nesta época em que se oferecem prendas, mas também por altura do Verão com a chegada dos emigrantes e dos turistas.

Desta forma, o pátio da Alliance Française recebe, desde o dia 15, uma mostra de produtos de bijuteria, bonecos de pano e outros artigos e que, devido ao espaço limitado, só permite acolher cinco expositores.

“Infelizmente não conseguimos acolher mais, mas, com certeza a ideia é ajudar na promoção do artesanato. O objectivo da Alliance Française é a promoção da língua francesa, mas temos um orçamento que permite fazer uma série de actividades culturais ao longo do ano e ajudar na exposição, seja que de tipo for, também é um dos nossos objectivos”, explicou.

A exposição, que está patente desde o dia 15 de Dezembro e se prolongará até 31, é na óptica da artesã Filó Júlia uma oportunidade “muito bem-vinda”, uma que vez que em São Vicente “não há muito espaço para os artesãos exporem os produtos, principalmente na época do Natal”.

“Já houve tempos em que a Câmara Municipal de São Vicente facultava um espaço, uma rua, para artesãos exporem os seus produtos na época festiva, mas ultimamente não temos essa oportunidade, para além da Urdi [Feira de Artesanato e Design de Cabo Verde, realizado agora em finais de Novembro]”, considerou.

A exposição de artesanato, segundo Jaqueline Sena Silva, encerra as actividades anuais da Alliance Française do Mindelo, juntamente com a exposição de pinturas da Cesária Évora, que fez parte do programa para assinalar os dez anos do desaparecimento físico da “Diva dos pés descalços”, falecida a 17 de Dezembro de 2011.

