Caso Eliane Pinto: PJ garante que os meandros do crime serão dados a conhecer ao público no “momento apropriado”

21/12/2021 16:40 - Modificado em 21/12/2021 16:40

Tendo em conta a forte pressão social para se conhecer os meandros do caso da morte de Eliane Pinto encontrada morta nas proximidades ponto turístico “Monte Leão”, na ilha do Sal, a Polícia Judiciária avançou em comunicado, que não poderá, nesta fase, avançar muito mais detalhes sobre a investigação, não só porque é o Ministério Público o titular do processo, como também para não comprometer algumas diligências que ainda se encontram em curso.

Entretanto, a PJ aproveitou ainda, no mesmo comunicado, para “tranquilizar a opinião pública e informar que o processo já se encontra em avançado estado de investigação, pelo que os meandros do crime serão dados a conhecer ao público no momento apropriado”, tendo em atenção que o caso se encontra sob segredo de justiça, não podendo sobre ele haver qualquer espécie de pronunciamento que possa pôr em causa a investigação, sob pena de cometimento de crime (cfr artigos 335.º do Código Penal e 110.º nº 1, 113.º n.º 1 alínea a), 114.º nº 2, a contrário, todos do Código de Processo Penal).

Em relação da detenção do suspeito, que já se encontra em Prisão Preventiva, afirmou que “o desfecho favorável da investigação preliminar, só foi possível graças ao engajamento do pessoal especializado de investigação criminal e de especialistas do Laboratório da Polícia Cientifica, destacados pela Direção Nacional da Polícia Judiciária, para apoiarem o Departamento da Investigação Criminal do Sal nas investigações, bem como a colaboração da Polícia Nacional, mais concretamente da Esquadra Policial de Santa Maria”, pode-se ler no comunicado.

Neste sentido, acrescentou que a utilização de meios avançados de investigação criminal não deu quaisquer hipóteses ao suspeito, que, notificado para comparecer à Polícia Judiciária (as investigações levadas a cabo faziam impender sobre ele fortes suspeitas), acabou por se entregar.

A Polícia Judiciária, deteve, na cidade de Santa Maria, fora de flagrante delito, no dia 19 de dezembro, domingo, um Stefano dos Santos Reis, de 29 anos de idade, pela prática de um crime de homicídio, na sua forma agravada.

Eliane Pinto, de 13 anos de idade, residente na localidade de Palha Verde, Santa Maria, saiu de casa logo pela manhã do dia 09 de dezembro de 2021 para assistir a uma aula na Escola Secundária local (CEMAM), o que não chegou a acontecer, pois mais tarde viria a ser encontrada morta nas proximidades do ponto turístico “Monte Leão”.

A Polícia Judiciária aproveitou ainda, para tranquilizar a população da ilha do Sal e do país em geral, ao mesmo tempo que reafirma a sua inteira e total disponibilidade a dar combate aos crimes que a lei lhe confere competência para investigar, informando ainda que tudo será feito com vista ao cabal esclarecimento deste caso.

A Policia Judiciária exortou ainda a população que o combate à criminalidade é tarefa de todos, pelo que toda a comunidade deve estar envolvida nessa empreitada, tomando todas as precauções que se mostrarem necessárias para prevenir tal fenómeno.