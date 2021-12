Caso Eliane Pinto: Pais querem saber os motivos da morte da filha de 13 anos – Vídeo

21/12/2021 11:59 - Modificado em 21/12/2021 12:30

@ TCV

Os pais de Eliane Pinto encontrada morta, na passada quinta-feira, 09 de dezembro, querem saber dos motivos que conduziram ao fim trágico da sua filha.

Onde dias após ter sido encontrada sem vida na zona de Monte Leão, na ilha do Sal, ainda não se sabem os motivos que levaram a morte da adolescente Eliane Pinto e após detenção e prisão preventiva de suspeito, e que conforme as nossas fontes negou a autoria do crime durante o interrogatório de ontem, continuam as dúvidas e os questionamentos públicos sobre este caso, que chocou, indignou e revoltou o país.

O certificado de óbito revelou a morte por afogamento da Eliane Pinto, depois da autópsia realizada domingo passado, conforme informou o delegado de Saúde local, José Rui Moreira.

Contudo, durante uma manifestação realizada ontem, 20, na ilha do Sal, os pais de Eliane Pinto, em declarações à comunicação social, pela primeira vez, após o acontecido, fizeram o seguinte desabafo.

A mãe da adolescente, Marisia, visivelmente emocionada, apenas fez este desabafo a TCV: “Ela tinha só treze anos. Quero ver a sua cara e saber o porquê de teres feito aquele trabalho com a minha criança”.

“Desde de dia 09 de Dezembro, que estou a sofrer com a ausência da minha filha. Eliane não tinha o costume de estar longe de mim por tanto tempo assim”.

Por seu lado, Rui Pinto, disse que “perdi a minha filha” e apela que justiça seja feita. “E queremos saber os motivos de terem feito isso”.

Uma manifestação que juntou, pais, jovens, adolescentes e crianças nas ruas da ilha do Sal exigindo justiça para os vários tipos de violência que assolam o país e pedem penas duras aos criminosos.

Os manifestantes mostram a sua indignação e revolta contra a onda de violência que tem assolado o país. “Todos os dias somos confrontados com notícias de crimes no país. Crimes de assassinato, violação, VBG, entre outros”, afirmam os manifestantes que dizem ainda que “nunca é uma manifestação por uma única vítima”.

Suspeito da morte de Eliane

O suspeito identificado como Stefano dos Santos Reis, 29 anos de idade, e residente em Santa Maria, esteve a ser ouvido ontem a tarde, cuja sessão foi à porta fechada, pelo que não foi possível ter acesso ao que foi dito ao juiz.

O homem, de 29 anos, sobre quem recaem suspeitas de homicídio agravado, foi capturado na tarde deste domingo, 19, em Santa Maria, na ilha do Sal, e é suspeito do homicídio da jovem que respondia pelo nome de Eliane Pinto, que morava em Palha Verde.

Segundo fonte da polícia científica, a Judiciária recuperou ainda parte da roupa que Eliane vinha trajando naquele dia.

Também se espera que sejam esclarecidas as circunstâncias em que a criança morreu, em particular a questão da violação sexual que já levou ao pronunciamento de várias personalidades.

EC