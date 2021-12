Mulher que sofreu oito facadas do ex-namorado em São Vicente apela as mulheres a dizerem basta à VBG

21/12/2021 00:11 - Modificado em 21/12/2021 00:11

No passado dia 03 deste mês Rosiane Monteiro, conhecida por Rosa, de 23 anos, sofreu oito golpes de facadas, por parte do seu ex-namorado e neste momento apela a todas as mulheres a dizerem basta a Violência Baseada no Gênero, VBG, denunciando logo a primeira ocorrência qualquer tentativa de agressões.

Rosiane Monteiro fez estas declarações á margem da Marcha da Esperança, que vai ser realizada no próximo dia 26 deste mês em São Vicente, apelando a todas as mulheres a comparecerem nesta marcha, visto que a violência baseada no género é um crime que a cada dia que passa está a piorar em São Vicente.

“Peço para quando sofrerem estes crimes gritarem e chamarem atenção. Quando o homem começar a te bater deixem até lá e se afastem, porque vai piorar e chegar ao estado que hoje me encontro” reitera a mesma fonte, num live efetuado pela Sokols 2017 na sua pagina oficial.

A mesma diz que graças ao apoio de familiares e amigos está a recuperar aos poucos, o que a deixa mais animada a superar toda a agressão que sofreu e que por pouco não perdia a vida.

Já da parte de uma das responsáveis da Marcha da Esperança, o apelo é o mesmo para que as mulheres, e não só, aderirem em massa a esta marcha que é no sentido de mudar o que está mal no país.

De acordo com Josiane esta marcha é para pedir mudanças, porque as mulheres têm medo de denunciar, por medo de as autoridades não prenderem os agressores. “Elas têm medo de muitas coisas. Precisamos dar um basta nisso. Temos esperança num Cabo Verde melhor. Precisamos mudar” pontua.