Cabo Verde Airlines reinicia operações dia 27 com duas ligações Praia – Lisboa

20/12/2021 23:59 - Modificado em 21/12/2021 00:03

A Cabo Verde Airlines vai retomar as operações em 27 de dezembro, com duas ligações semanais de Praia — Lisboa, informou hoje a presidente da companhia de bandeira cabo-verdiana, indicando que a retoma será gradual.

“A TACV retomará oficialmente os voos internacionais a partir de 27 de dezembro, ligando Praia a Lisboa, com duas frequências semanais às segundas e sextas-feiras”, informou a companhia em comunicado Sara Helena Pires.

A data da retoma coincide com a comemoração do 63.º aniversário da companhia, “dando um toque muito especial ao momento”.

“Por isso, apelamos a todos os cabo-verdianos, no país e na diáspora, que voem com a TACV, a nossa companhia de bandeira”, prosseguiu Sara Pires, informando que, numa fase inicial, as vendas de bilhetes estarão disponíveis online.

A presidente disse que as agências de viagens parceiras estarão brevemente capacitadas para a comercialização dos voos da TACV, Cabo Verde Airlines, nome comercial da companhia.

Neste momento, a retoma será gradual, tendo em conta as incertezas e bloqueios em resultado da evolução da pandemia do covid-19, e a recuperação dos mercados emissores.

“Perspectivando a estabilização dos mercados e um gradual aumento da procura, no decorrer do primeiro trimestre de 2022, serão introduzidos voos semanais a partir de Mindelo e da ilha do Sal”, frisou.

A companhia passará ainda a dispor de um programa de rebate de vouchers de voos não realizados, que permite o agendamento de viagens até dois anos após a emissão e que “visa compensar os passageiros pelos voos cancelados, fruto da súbita pandemia que assolou todas as companhias aéreas”, frisou Sara Pires.

Anteriormente, o Governo tinha apontado a retoma dos Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), que não operam voos comerciais desde março de 2020, devido à pandemia de covid-19, durante o primeiro trimestre de 2022.

Lusa