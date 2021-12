Ministra da Justiça : “Captura do suspeito do assassínio de Eliane Pinto é satisfação para todos”

20/12/2021 23:52 - Modificado em 20/12/2021 23:52



A ministra da Justiça, Joana Rosa, disse hoje, que a captura do suspeito de assassinar Eliane Pinto, é uma “satisfação não só para o Governo, mas também para a família e a sociedade”.

O homem, de 29 anos, sobre quem recaem suspeitas de homicídio agravado, foi capturado na tarde de domingo, 19, em Santa Maria, na ilha do Sal, e é suspeito do assassínio da adolescente que morava em Palha Verde.

E hoje, após interrogatório do arguido detido, o Tribunal da Comarca do Sal aplicou como medida de coação, prisão preventiva, a Stefano dos Santos Reis, 29 anos, bailarino, residente em Santa Maria, natural de São Vicente.

Declarações feitas, à margem da visita que o Presidente da República, José Maria Neves, efectuou ao Centro Socioeducativo Orlando Pantera.

Na altura, a Ministra instada a se pronunciar-se sobre o presumível assassino da criança de 13 anos, Eliane Pinto, encontrada morta no passado dia 09, na zona de Monte Leão, ilha do Sal, Joana Rosa, parca em palavras, disse que foi com “satisfação” que soube desta prisão.

Por sua vez, o Presidente José Maria Neves disse que as polícias trabalharam e conseguiram identificar o presumível autor deste crime, a todos os títulos, “execrável” e espera que “haja justiça e seja justa”.

Segundo fonte da polícia científica, a PJ recuperou ainda parte da roupa que Eliane vinha trajando naquele dia.

O certificado de óbito revelou a morte por afogamento, depois da autópsia realizada domingo passado, conforme informou o delegado de Saúde local, José Rui Moreira.