Caso Eliane Pinto: Suspeito da morte da adolescente fica em preventiva

20/12/2021 18:53 - Modificado em 20/12/2021 19:13

O juiz do Tribunal da Comarca do Sal, aplicou, hoje, prisão preventiva como medida de coação ao suspeito da morte de Eliane Pinto, de 13 anos, na Ilha do Sal, no passado dia 9 Dezembro

O suspeito identificado como Stefano dos Santos Reis, 29 anos de idade, e reside em Santa Maria esteve a ser ouvido esta tarde, cuja sessão foi a porta fechada, pelo que não foi possível ter acesso ao que foi dito ao juiz.

Contudo, o Noticias do Norte sabe, que Stefano dos Reis, não assumiu a autoria do crime.

O homem, de 29 anos, sobre quem recaem as suspeitas de homicídio agravado, foi capturado na tarde deste domingo, 19, em Santa Maria, na ilha do Sal, e é suspeito do homicídio da jovem que respondia pelo nome de Eliane Pinto, que morava em Palha Verde.

Segundo fonte da polícia científica, a Judiciária recuperou ainda parte da roupa que Eliane vinha trajando naquele dia.

Também se espera que sejam esclarecidas as circunstâncias em que a criança morreu, em particular a questão da violação sexual que já levou ao pronunciamento de várias personalidades.

Em actualização