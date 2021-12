Caso Eliane Pinto: PJ leva ás 16 horas o suspeito ao Tribunal do Sal

20/12/2021 15:30 - Modificado em 20/12/2021 15:33

Conforme o Noticias do Norte avançou em primeira mão, a Policia Judiciaria (PJ) do Sal deteve um homem que suspeita estar envolvido na morte da criança Eliane Pinto e vai conduzi-lo, hoje, ás 16 horas, ao Tribunal da Comarca do Sal. O suspeito é identificado como Stefano dos Santos Reis, 29 anos, bailarino, residente em Santa Maria, natural de São Vicente .

A PJ acredita que a sua investigação levou a obter provas que envolvem o suspeito na morte da criança ocorrida no dia 9 de Dezembro, na ilha do Sal .

Resta saber se estas provas são o suficiente para convencer o Tribunal , visto que não se sabe se houve uma confissão do suspeito .

Também se espera que sejam esclarecidas as circunstâncias em que a criança morreu, em particular a questão da violação sexual que já levou ao pronunciamento de várias personalidades.

Em actualização