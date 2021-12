Mindelo recebe espectáculo de Rua de Lisboa na passagem de ano

@CMSV

Organizado pela câmara municipal, o tradicional espetáculo de fim de ano da Rua de Lisboa é o mais requisitado pela população de São Vicente, que além de ser diversificado, em termos de artistas, não custa nada. Este ano, pode custar o aumento de casos de Covid-19, que fez com que em 2020, não fosse realizado.

Sobre o que ainda pode acontecer no âmbito das celebrações da passagem de ano em São Vicente, o autarca não indicou ainda se está a ser avaliada a possibilidade de manter os espetáculos de fogo-de-artifício e também ainda não foi anunciado o cartaz do evento, tendo apenas avançado com o nome de Djodje como cabeça-de-cartaz.

Este baile popular, este ano, contudo promete ser diferente das anteriores, sendo que a Rua de Lisboa por ser um espaço aberto e a Câmara Municipal de São Vicente prometeu garantir a segurança sanitária, em relação ao Covid-19.

Uma das opções avançadas é colocar uma pulseira, nos que já estão vacinados e nos que ainda não se vacinaram como garante de entrada na Rua de Lisboa.

O baile deve começar logo após o fogo-de-artifício, como tem sido habito, isso se tiver fogos, marcado para a meia-noite de segunda-feira, 31, na Avenida Marginal, este que é um dos itens marcantes das festividades de passagem de ano em São Vicente, um dos atractivos da cidade do Mindelo, marcado pelo “pite na baía, foguete na rua” (apito na baía e foguete na rua, em português).