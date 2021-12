Rui Semedo eleito presidente do PAICV com cerca de 99% dos votos

19/12/2021 23:58 - Modificado em 19/12/2021 23:58

O candidato único e actual presidente interino, Rui Semedo, foi este domingo, escolhido pelos militantes do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) como o novo presidente do partido com cerca de 99% dos votos, segundo os resultados provisórios.

A informação foi avançada no início desta noite, pelo próprio Rui Semedo, completando ainda que a participação, segundo os resultados ainda provisórios, ronda os 40%, um número que o candidato eleito, considerou “boa” dos cerca de 35 mil militantes que foram às urnas durante o dia de hoje, no país e na diáspora.

Líder interino do PAICV desde Abril, depois de Janira Hopffer Almada ter colocado o cargo à disposição, na sequência da derrota nas últimas eleições legislativas, Rui Semedo propôs aos militantes do seu partido um projecto que, segundo diz, “congrega” e é aberto a todas as sensibilidades e gerações.

O objectivo, conforme indicou, é o de reforçar a coesão interna do partido, na oposição desde 2016, e preparar a força política para os desafios que se colocam no futuro.

De acordo com dados disponibilizados, após o acto eleitoral deste 19 de Dezembro, o congresso nacional do maior partido da oposição está aprazado para os dias 28, 29 e 30 de Janeiro do próximo ano.

Os dados disponibilizados pela Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PAICV indicam que, a nível nacional, o partido tem 31.899 militantes inscritos e cerca de 1.610 na diáspora.

As eleições aconteceram entre as 09h00 e 19H00. Rui Semedo será legitimado no congresso nacional, aprazado para os dias 28, 29 e 30 de Janeiro do próximo ano. Na ocasião, o novel presidente irá ainda, conforme disse hoje, apresentar os nomes das pessoas que irão compor a sua equipa.

Segundo fonte do partido, estão inscritos 35.627 militantes, no país e na diáspora.

