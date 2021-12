São Vicente: Campeonato regional de basquetebol agendado para finais de Janeiro de 2022

19/12/2021 23:52 - Modificado em 19/12/2021 23:52

Real Sociedad vencedor do torneio de abertura em São Vicente

O campeonato regional de basquetebol em São Vicente está agendado para iniciar no fim-de-semana de 29 de Janeiro, no Polidesportivo Oeiras e vai contar com a participação de cinco equipas masculinas e cinco femininas.

A informação foi avançada pela presidente da Associação de Basquete de São Vicente, Sofia Silva, que garantiu que a modalidade, após paragem de mais de um ano e meio, volta ao São Vicente em grande.

Sofia Silva, que falava na noite de sábado, no final do torneio de abertura da ilha, que culminou com a vitória da Escola de Basquet Sarda em feminino e Real Sociedade em masculino.

A associação de basquete na ilha considerou positivo o desempenho das equipas, cinco masculinas e três femininas, que participaram na prova que marcou o regresso da modalidade na ilha e que como sempre teve casa cheia no Polivalente Oeiras.

Os adeptos da modalidade já estavam com saudades e lotaram o local para assistir a final do Torneio, que colocou frente a frente no masculino o EB Sarda e o Real Sociedad e os Cruzeiros contra EB Sarda em feminino.

Ainda antes do campeonato, a ilha recebe em janeiro, entre os dias 8 a 22, a Taça de São Vicente.

Já o campeonato acontece a partir do dia 29 de Janeiro. E todas as provas vão ser disputadas no Polivalente de Oeiras em Monte Sossego.

Elvis Carvalho