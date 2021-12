Campeonato Regional de São Vicente: Liderança repartida a quatro numa 1ª jornada que rendeu 12 golos

19/12/2021 23:38 - Modificado em 19/12/2021 23:38

Farense, Mindelense, Batuque e Académica do Mindelo lideram o Regional de São Vicente com os mesmos três pontos, fruto das vitórias nos confrontos com Castilho, Falcões do Norte, Derby FC e Salamansa.

No arranque da 1ª jornada –sábado às 14h.- no jogo grande da jornada o Batuque venceu a tangente o Derby por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado pelo camisola 7, Day.

Seguiu-se a goleada imposta pelo Farense ao Castilho, por 1-4. Os homens de Fonte Filipe impuseram assim a primeira goleada da prova, com os golos a serem apontados na cobrança de um pontapé de pênalti, Funá, Kevin e Balack. Já o único tento da formação castilhiana foi apontado por Balo.

A jornada prosseguiu neste domingo, com a Académica do Mindelo que recebeu o troféu do Torneio Abertura, ao vencer a tangente o Salamansa por 0-1. O único golo da Micá foi apontado pelo avançado Gogol.

A jornada 1 ficou completa com a vitória dos campeões em título o Mindelense sobre o Falcões do Norte por 2-3. Mimitcha foi o homem do jogo com três golos marcados, enquanto que Kamau e Djaman foram os autores dos golos da turma de Chã de Alecrim.

Com os resultados verificados, Farense, Mindelense, Batuque e Académica do Mindelo repartem a liderança com os mesmos três pontos. Na cauda da tabela classificativa estão Derby, Salamansa, Castilho e Falcões do Norte com zero pontos.