Grupo de jovens organizam marcha de protesto contra a violência

19/12/2021 23:33 - Modificado em 19/12/2021 23:35

Indignados com o actual estado de justiça em Cabo Verde, um grupo de jovens, denominado Marcha da Esperança, está a organizar uma manifestação no próximo dia 26 de dezembro, próximo domingo, em São Vicente.

Esta manifestação segundo a organização surge na sequência dos vários casos ocorridos ultimamente em Cabo Verde, nomeadamente as que afectam crianças, adolescentes e mulheres.

Querem mostrar a sua indignação perante os crimes de violação sexual e VBG, mas também sensibilizar quem de direito para agir de forma célere e rigorosa sobre os indivíduos que cometem esses actos “tão monstruosos”.

Esta manifestação estende-se a toda a sociedade civil, pais e encarregados de educação, escolas entre outras instituições, no sentido de proteger as crianças e de promover uma discussão franca e sem tabus à volta dos assuntos que as afligem.

A manifestação para além de São Vicente, acontece também em Porto Novo, Sal, Boa Vista, Praia, Fogo e Brava.

A concentração está marcada para às 15h30 de 26 de dezembro, domingo, com partida da Praça Dom Luís e passagem pelas principais artérias do centro da cidade. Os participantes devem ir trajados com camisola verde ou branca.