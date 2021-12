São Vicente com cinco pessoas isoladas com covid-19

19/12/2021 23:23 - Modificado em 19/12/2021 23:23

Rui Oliveira/Global Imagens

A ilha de São Vicente tem ,hoje, apenas cinco pessoas isoladas por causa do vírus do Sars-Cov-2. Isto, num dia em que houve um novo caso da doença na ilha.

O laboratório de virologia da ilha recebeu 91 amostras e houve um resultado positivo, numa altura em que o país tem menos de cem casos activos da doença.

De acordo com dados do comunicado do Ministério da Saúde foram recebidos 634 testes para análise, que resultaram em 16 novos contágios, dos quais seis na cidade da Praia, sete no Porto Novo, São Vicente, Sal e Ribeira Brava com um caso cada.

Este informa ainda que 13 doentes foram considerados recuperados pelas autoridades sanitárias. Também não há registo de óbitos nos últimos dias.

Dos 38.589 casos positivos acumulados, 38.119 foram considerados recuperados. Para a estatística contam-se ainda 351 óbitos por covid-19, 17 por outras causas e nove transferidos para o estrangeiro.