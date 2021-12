O irmão do militar norte-americano detido na Venezuela fala sobre possíveis negociações que podem envolver Alex Saab

18/12/2021 20:34 - Modificado em 18/12/2021 20:34

O irmão do militar norte-americano detido na Venezuela fala sobre possíveis negociações que podem envolver Alex Saab

Dois antigos militares norte-americanos foram condenados a 20 anos de prisão na Venezuela por participarem numa incursão ilegal no Estado venezuelano numa operação denominada GEDEÓN, em maio de 2020.

De acordo com informações em primeira mão fornecidas pelo Procurador-Geral da Venezuela, Tarek William Saab, na sua conta no Twitter, durante a audiência preliminar os acusados, os cidadãos norte-americanos Luke Denman e Airan Berry confessaram “a sua responsabilidade nos factos”, acrescentando que “estes homens admitiram ter cometido crimes de conspiração, associação, tráfico ilícito de armas de guerra e terrorismo”, crimes puníveis ao abrigo do código penal da Venezuela.

Mark, irmão de um dos detidos catalogados como mercenários pelo atual governo da Venezuela, numa entrevista exclusiva e esclareceu a situação atual dos detidos, as ações a serem tomadas para conseguir a sua libertação e se os rumores que circulam à velocidade da luz sobre se poderiam ser trocados pelo diplomata Alex Saab, que está detido nos EUA sob uma única acusação de branqueamento de capitais, são verdadeiros.

Como descobriu que o seu irmão, Luke Denman, estava detido na Venezuela?

Bem, quando eu falei com ele antes disto e ele disse-me que estava na Colômbia. Obviamente, estava curioso e perguntei-lhe o que estava a fazer na Colômbia. A última vez que falei com ele, ele disse-me que estava a tirar algumas competências subaquáticas e certificações de cursos como soldadura subaquática, etc. Então, bem, ele disse-me que estava na Colômbia a treinar alguns venezuelanos. Claro que eu estava curioso em saber mais e ele disse: “É uma missão apoiada pelos EUA que apoia o legítimo presidente da Venezuela, Juan Guaidó, ele próprio reconhecido pelos Estados Unidos”.

Sempre fui muito cético em relação a este tipo de contratos. Eu disse, se estiveres a operar como soldado e se não tiveres a bandeira dos EUA no braço e se as coisas não correrem bem, podem abandonar-te. Disse-lhe que ele não era importante e sou muito mais cínico e crítico em relação ao governo e ao seu funcionamento. Ele é muito mais patriota e acredita na missão e na democracia e em tudo isso. Então, disse-lhe que espero que tenhas cuidado e ele disse: “Temos o suporte e apoio do governo dos Estados Unidos. Está tudo bem”.

Mas como é que descobre a detenção do seu irmão?

Bem, passa algum tempo e eu estou a ver as notícias sobre a Venezuela. E vejo que….você sabe…. Maduro afirma ter repelido uma invasão dos EUA a 4 de maio. Foi aí que eu disse: “Isto não pode ser bom”. Então fui ver o

Twitter e todo este tipo de coisas para tentar ter uma noção do que se estava a passar. Se isso era, (relativo ao meu irmão) eu nem sequer sabia na altura. Quer fosse acerca dele ou não, presumi que fosse porque ele está a trabalhar nessa área e depois aconteceu algo. Vi no Twitter um repórter com um monte de sacos de cadáveres na parte de trás de uma carrinha. E eu não sabia se ele estava lá ou não. Demorei algum tempo a falar com os meus pais sobre esta situação, esperei um pouco até obter mais informações. Queria pelo menos poder dizer-lhes se ele estava vivo ou morto ou o que se estava a passar.

Assim, descobri mais tarde que aquela carrinha tinha estado envolvida num tiroteio ou algo parecido. Não foi realmente um tiroteio, mas eles fizeram com que parecesse assim. Isto foi divulgado muito mais tarde. Mas, finalmente encontrei uma fotografia de Luke algemado com as mãos atrás das costas e virado de barriga para baixo no chão. E eu disse, bem: “Pelo menos sei que ele está vivo neste momento. Certo. Não sabemos o que se segue”.

Mark Denman falou imediatamente com os seus pais e explicou o que se estava a passar. Quase imediatamente, disse que a família começou a receber telefonemas para saber o que tinha acontecido. Depois os meios de comunicação social começaram a cobrir a história, gerando muito ruído mediático.

Em relação aos vídeos dos denominados “mercenários americanos” apresentados pelo governo venezuelano nos quais tanto Luke Denman como Airan Berry fazem o que para muitos foi tomado como confissão. O seu irmão Mark acrescentou:

“Não sabíamos onde estavam durante algum tempo até vermos vídeos do Twitter com estas supostas confissões… de que estavam lá sob coação. E a certa altura fizeram o Luke dizer que fazia parte da equipa especial de segurança de Donald Trump ou algo ridículo. É muito óbvio que estão a ler a partir de um guião que lhes é ordenado. Foi bastante assustador porque eu, sabe, sei como é o meu irmão e tanto ele como Airan pareciam muito mal nutridos e como se não dormissem há muito tempo. Eles estavam a ter dificuldades em articular as suas frases e todo esse tipo de coisas”.

O que fez depois de ter visto o vídeo, como começou a tentar ajudá-lo?

Comecei a tentar estabelecer ligações com a Venezuela. Com quem podia falar… como é que averiguava onde estavam estes tipos? Apenas falando com pessoas, todos os tipos de pessoas e começando a juntar o que precisaríamos, como iríamos lidar com isto? O que fazemos como família para ajudar quando as pessoas que se faziam passar por advogados a maior parte do tempo, eventualmente sim, alguns advogados e investigadores na área. Fui à Faculdade de Direito. Procurei professores que lidassem com o direito internacional e talvez conhecessem alguém e pessoas no exército. Eu conhecia pessoas que eram, uh, um advogado JAG do exército, mas que tinham feito muito trabalho na América. Por isso, talvez tivessem aí algumas ligações. Encontrei investigadores, tomei conhecimento de todo um nicho que existe nesta indústria. Assim, deparei-me com estas empresas que têm todo o tipo de pessoal que é necessário quando alguém é raptado no estrangeiro, o que é bastante comum em casos internacionais. Eles têm este tipo de forças especiais, investigadores, negociadores que entram em jogo para resolver este tipo de coisas.

Mark diz que, após muitas buscas, escolheu finalmente uma destas empresas que poderia ajudá-los. Mas como é que descobre onde estava o seu irmão?

Já com alguns investigadores no terreno e alguns advogados, soubemos também que Luke e Airan estiveram durante algum tempo numa instalação militar e depois foram transferidos para aqui e acolá, para diferentes locais para se instalarem mais tarde em El Helicoide. Ali foram transferidos para onde se encontram os prisioneiros políticos, onde se encontram os 6 da Citgo. Levou-nos quase quatro meses a descobrir a sua localização exata.

Quando é que falou com ele?

Finalmente, recebemos uma chamada deles. As autoridades que os detinham permitiam-lhes comunicar com as suas famílias. E essa foi a primeira vez. Tinha recebido muitos relatórios sobre eles, mas esta foi a primeira vez que os vi para saber como é que estavam.

Quais são as condições do seu irmão Luke, que foi classificado pelo governo de Nicolás Maduro como um mercenário norte-americano capturado em território venezuelano?

Sabemos que desde que foram capturados, receberam o pacote completo de cuidados dos Estados Unidos. Enviamos-lhes comida regularmente, para que tenham comida e água limpa e uma certa quantidade de cuidados médicos. Estamos a tentar entregar-lhes um leitor de MP3 para música e coisas desse género…. A impressão do seu estado agora na Venezuela é que estão a ser mantidos como prisioneiros políticos para voltar a negociar com os Estados Unidos e por isso é que desejam que estejam saudáveis e todo este tipo de coisas porque antecipam que têm valor nas negociações com os Estados Unidos.

O irmão de Luke, Mark, disse que ficou preocupado no início quando os viu magros e pensou que eles não estavam a comer. Ele disse que havia confusão no início sobre se os alimentos lhes podiam ou não ser entregues.

“Por vezes podiam entrar e por vezes eram intercetados. Ultimamente, tem estado bastante estável. Podemos obter e fazer coisas com bastante regularidade e fazer com que lhes entreguem artigos. Por isso, podemos dizer que estão a ser tratados de forma humana. Posso dizer que das imagens ou videochamadas que recebemos deles, que ganharam algum peso. Por isso, estão a receber a comida. Não parecem traumatizados, falam claro e facilmente. Tudo isso é positivo.

No entanto, apesar de o seu irmão estar detido. A família de Luke Denman recebeu o que considera: ” A primeira boa notícia desde há muito tempo”.

Qual é essa notícia Mark, como planeiam tirar o seu irmão disto?

Roger Carson teve a possibilidade de o visitar. Ele é o embaixador especial dos EUA para os reféns em curso. Isto é muito importante porque ao longo de muito tempo a nossa luta tem sido tentar levar o governo dos EUA a reconhecê-los.

A certa altura, houve uma declaração de Mike Pompeo, onde respondeu a um repórter quando lhe perguntou sobre a operação liderada por Juan Guaidó. Disse que os EUA não tinham qualquer envolvimento direto na missão em que o seu irmão foi detido.

Confrontado com esta questão, Mark respondeu:

Todos sabiam de antemão que esta resposta não fazia sentido porque Juan Guaidó esteve nos Estados Unidos durante todo esse tempo, é ele que dirige esta operação. As pessoas diziam que o norte-americano, que ele (Pompeo) sabia que estava no grupo de trabalho e que ele estava a fazer afirmações que indicavam que, efetivamente, os Estados Unidos aprovaram esta missão e que se trata de uma operação completa do governo dos EUA.

Ele estava praticamente a dizer que o governo dos EUA o traiu e agora estão a recuar após a prisão do meu irmão. Também surgiram provas tais como cassetes onde Juan Guaidó assinou efetivamente um contrato com eles. Assim, Mike Pompeo fala primeiro sobre isso e diz que o governo dos Estados Unidos não teve qualquer envolvimento direto. Um pouco mais tarde altera a sua declaração. Obviamente, ninguém acredita nessa primeira versão. Têm quase a certeza de que o governo dos EUA ajudou na instalação e funcionamento de tudo. Talvez tenham desistido em algum momento porque disseram: “Bom, isto não vai a lado nenhum”. Por isso, retiraram o apoio.

Mas porque é que a operação continuou se eles já não tinham o apoio dos EUA?

Bem antes dessa pergunta, precisamente Mike Pompeo também fez uma declaração como se estes tipos (Luke e Airan) tivessem agido independentemente e que: “São nossos cidadãos e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para os trazer para casa”. Ou pelo menos foi a última coisa ouvimos dizer.

Mark explicou que tudo tem sido complicado pela falta de uma relação internacional entre a Venezuela e os Estados Unidos. De facto, foi isso que lhe argumentaram inicialmente nos EUA, que não podiam lá ir porque não tinham secção consular com esse país. Tinham advogados que podiam lá ir para ver em que condições se encontravam, mas não há nenhum serviço consular americano (embaixada) que pudesse representar estes norte-americanos lá.

Os advogados e a família dos “mercenários americanos” confiam no Relatório Leveson, que tem 11 fatores que devem ser analisados em casos como estes, que Mark não quis discutir nesta entrevista devido a limitações de tempo. Mas ele explicou que basicamente compreende três factos importantes: “Onde estão as pessoas realmente inocentes do crime? Será que as pessoas detidas estão a ser usadas como peões políticos para uma negociação? Foi dado às pessoas o devido processo no país? Bem, no caso de Luke e Airan, é indiscutível que a Venezuela está a tentar utilizá-los para negociar. Afirmaram regularmente que estão a tentar, que estão a ser mantidos como prisioneiros políticos. Jorge Rodríguez Rodríguez mencionou-os várias vezes quando fala com os seus homólogos norte-americanos. E falam das condições em que soltariam os detidos. “Se fizerem isto, estamos dispostos a libertar os Boinas Verdes”, acrescentou.

O irmão de Luke afirmou que: “Eles estão a ser negociados, essa é outra questão, nem Luke e Airan nem os seus advogados foram alguma vez exatamente informados das acusações em contra. Eles não querem ser reconhecidos por esse país. Após a alegada confissão em vídeo, foram condenados a 20 anos de prisão, mas em nenhum momento foram objeto de um processo justo nos termos da lei. De facto, foi-lhes dito que, assim que fossem informados das acusações, o processo de negociação da confissão começaria.

Acha que a negociação é a troca de Luke Denman e Airan Berry pelo diplomata Alex Saab?

Já ouvi essa ideia a circular muito. Não tenho informações exatas sobre o que as pessoas de alto nível estão a fazer nestas negociações. Somos uma família simples do Texas. Ouvi muitas ideias a dizerem se é de facto uma troca de prisioneiros entre nações. Não sabemos exatamente quais são as propostas, mas esperamos certamente que estejam a acontecer como temos escutado.

É de notar que, na altura em que as autoridades venezuelanas apresentaram o caso, Jorge Rodriguez, VP de comunicação e informação referiu-se aos norte-americanos como duas pessoas acusadas dos crimes de tentativa de golpe de estado e tentativa de magnicídio e que ambos estavam detidos sob as ordens da justiça venezuelana no Serviço de Informações (Sebin).

Luke Denman e Airan Berry, antigos soldados e empregados da empresa militar norte-americana Silvercorp, foram condenados em julho, três meses após terem sido presos. O julgamento foi conduzido em tempo recorde em comparação com outros casos criminais em curso no país das Caraíbas.

No entanto, Rendón explicou posteriormente que: “No final, não lhes deu “luz verde”. Juan Guaidó não assinou o acordo”. Isto seria uma contradição com as declarações feitas pelo irmão de um dos detidos na Venezuela, bem como com a cassete que ficou viral mostrando a assinatura de Juan Guaidó no documento.

Em julho de 2020, dois dos seis antigos executivos da Citgo detidos na Venezuela, conhecidos como Citgo 6, foram colocados sob prisão domiciliária, segundo o diplomata norte-americano Bill Richardson, que se encontrou com o Presidente venezuelano Nicolás Maduro há quinze dias para discutir o assunto. No entanto, no mesmo dia da extradição de Alex Saab, os Citgo 6 regressaram à prisão.

Por seu lado, “os mercenários”, como o atual governo venezuelano indica, são antigos os Boinas Verdes, Airan Berry e Luke Denman, que continuam detidos e acusados nesse país: “Uma tentativa de invasão orquestrada por elementos da oposição venezuelana” e a sua família continua a fazer todos os esforços humanos possíveis para que o governo dos EUA os traga de volta, alimentando numa das suas esperanças o intercâmbio diplomático entre os detidos e tendo em conta que o mesmo poderia acontecer com o diplomata venezuelano detido, Alex Saab.

Alex Saab foi detido e extraditado para os Estados Unidos de uma prisão em Cabo Verde para ser julgado inicialmente a 3 de janeiro. O julgamento foi adiado devido a um recurso interposto pela defesa do diplomata venezuelano. O governo dos EUA está a acusá-lo de possível branqueamento de capitais e negócios ilícitos, onde alegadamente facilitou lucros milionários a Nicolás Maduro em importações para a Gran Misión Vivienda Venezuela entre 2011 e 2015.