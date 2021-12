Caso Eliane Pinto: “Marcha Lilás” para exigir respostas para o crime na ilha do Sal

17/12/2021 01:13 - Modificado em 17/12/2021 01:38

Um grupo de cidadãos saem às rua nesta sexta-feira, 17 dezembro, na cidade da Praia, ilha de Santiago, numa “Marcha Lilás – Nossa voz por todas as vítimas” que visa exigir respostas sobre o caso da morte adolescente na ilha do Sal, na passada quinta-feira, que revoltou a população cabo-verdiana, bem como outros casos de violência que assolam o país.

Vestido de negro, que simboliza o luto nacional, este grupo liderado pela ativista social, Virgínia Fonseca diz que vão sair nas ruas da capital par exigir pedido de esclarecimentos sobre esta morte. “É hora de levantar a nossa voz e exigir respostas. Um momento também de mostrar a nossa solidariedade as famílias que perderam entes queridos vítimas de assassinato e que não queremos mais isso na nossa sociedade”.

O caso da adolescente, diz, chocou o país, e embora a manifestação seja feita na cidade da Praia, não tira o impacto pretendido, que é chamar atenção das autoridades na falta de respostas sobre este e outros casos, é um dos motivos que os leva a saírem as ruas, com o objetivo de pressionar as autoridades para que seja dada uma explicação a respeito deste assassinato do adolescente ocorrido a uma semana.

Com faixas, cartazes, os manifestantes vão-se concentrar a frente do memorial Amílcar Cabral, passando pelo Palácio do Governo/Chã de Areia, Avenida dos Combatentes, e seguem para o Palácio da Justiça, para mostrar às autoridades o sentimento de revolta e a ânsia de justiça que pairou sobre os familiares de Eliane Pinto de 13 anos na ilha do Sal, cuja resposta divulgada pela delegacia de saúde não agrada a população, que acredita que ainda faltam dados, para esclarecer o crime.

“Vamos levantar a nossa voz contra a violência que assola o país e que recentemente fez vítimas mortais. Contra os casos de abuso sexual de menores e VBG”, elenca Virgínia Fonseca, que assegura que a população clama por medidas mais fortes e concretas. “Um pulso firme no combate a violência que assola este nosso pequeno país” critica esta ativista.

Pela forma como o assassinato da adolescente de Sal foi cometido, a população quer chamar a atenção sobre algo que poderá acontecer com qualquer um e que devem ser mais esclarecedores na altura de divulgar informações, como a causa de morte, sem no entanto explicar o que aconteceu antes. “Se foi violada ou não. E se foi, porquê deste silêncio avassalador, que mais revolta a população”.

EC