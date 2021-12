Obra literária de César Augusto Monteiro trás vários olhares sobre o perfil e obra de Manel d´Novas

17/12/2021 00:08 - Modificado em 17/12/2021 00:13

O livro “Música e sociedade cabo-verdiana. Múltiplos olhares sobre o perfil e obra de Manel d’Novas” do autor César Augusto Monteiro vai ser apresentado no dia 20 de dezembro, segunda-feira, no Auditório do Centro Cultural do Mindelo. A apresentação vai estar a cargo de António Tavares e Fonseca Soares.

A obra sobre este trovador, trás vários olhares sobre o perfil e obra daquele que foi um dos poetas e compositores cabo-verdianos mais conhecidos internacionalmente e que faleceu em Setembro de 2009.

Manuel de Jesus Lopes (Manel d’Novas) nasceu em 1938 na ilha de Santo Antão, mas foi São Vicente a ilha que o acolheu, que lhe serviu de inspiração para as suas composições.

Passando por vários países, como marinheiro, cantou as várias etapas da vida e história do cabo-verdiano, passando pela independência, a emigração e a nostalgia, do amor à pátria, da distância da pessoa amada, da alegria e da tristeza.

As suas mornas, coladeiras e sambas foram cantadas pelos mais importantes cantores cabo-verdianos, nomeadamente Cesária Évora, Bana, Ildo Lobo, Titina, Nancy Vieira, Fantcha, entre outros. Manuel d’Novas morreu em 2009, na cidade do Mindelo, deixando uma obra ímpar para a cultura cabo-verdiana.