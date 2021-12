Juventude em Marcha apresenta em São Vicente os tradicionais espetáculos do final do ano 27 e 29 Dezembro

A companhia teatral Juventude em Marcha têm estreia marcada para 27 de Dezembro no centro cultural do Mindelo, em São Vicente, com a peça “Pinha e kentey”, anunciou o responsável, Jorge Martins.

“Uma peça que conta com duas personagens que se relacionam muito bem e que a mesma é uma homenagem aos “homens das montanhas” que contribuíram para o desenvolvimento da ilha de Santo Antão”.

A peça “Pinha e kentey”,é uma referência a duas figuras carismáticas de Santo Antão, naturalmente usadas sempre para referir duas pessoas que se interlaçam bem, que se relacionam bem, fazem as coisas de forma satisfatória tanto de um lado como do outro”, explicou Jorge Martins.

Este trabalho é também uma singela homenagem a estes homens que “trabalharam arduamente nas estradas, subindo montanhas para conseguir passar uma via de estrada, outros que também tiveram de furar buracos nas rochas fazendo grutas para passar lavadas”.

Acrescenta ainda que é uma peça resultante das duas personagens com um trabalho de “muita cumplicidade”, mas também que envolve muito drama a volta do trabalho. “É uma comédia interessante e bastante extrovertida para carimbar as pessoas”, indica.