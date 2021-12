Vacinação dos adolescentes em SV – PR quer o engajamento de todos na luta contra o Covid-19

17/12/2021 00:01 - Modificado em 17/12/2021 00:02

O Liceu Ludgero Lima arrancou, hoje, 16 de dezembro, com a campanha de vacinação contra Covid-19 dos adolescentes em São Vicente, tendo vacinado logo no primeiro dia, com a primeira dose, cerca de 90% dos alunos da faixa etária entre os 12 e 17 anos de idade.

A campanha de vacinação que arrancou, a nível nacional na manhã desta quinta-feira, em São Vicente, na cidade da Praia e em Santa Catarina de Santiago, acontece com a chegada de 200.070 doses da vacina Pfizer e visa aumentar o número de pessoas imunizadas.

De propósito em São Vicente para participar desta campanha, o Presidente da República José Maria Neves, destacou a importância deste ato, que trata-se de “algo extraordinariamente importante para o país”.

Numa breve intervenção o Chefe de Estado, enalteceu o papel do governo que “conseguiu mobilizar vacina suficiente para os adolescentes cabo-verdianos serem protegidos desta doença”, numa altura que o país possui cerca de 83% de pessoas imunizadas com a primeira dose e quase 70% da segunda dose.

“Temos um país que se mobilizou sob a liderança do governo para garantir um número de vacinas para todos” exaltou o PR que diz agora, que está nas mãos de cada um participar nesta dinâmica de luta contra a pandemia e acredita que “conseguiremos um bom resultado”.

Para José Maria Neves, a vacinação dos adolescentes dos 12 aos 17 anos é mais um ganho importante para Cabo Verde. “Se conseguirmos efetivamente vacinar a maioria da população cabo-verdiana, estaremos a ter um país imunizado e estaremos a ter as condições para ganharmos mais rapidamente a normalidade, a retoma do crescimento económico, a geração de empregos e melhores condições para todas” salientou.

Neste sentido considera ser fundamental que Cabo Verde inteiro se vacine e nesta nova campanha, apela a intervenção de todos, dos pais, encarregados de educação, os professores, os familiares a incentivarem “os nossos adolescentes a aderirem a campanha de vacinação”.

Portanto afirma que se se todos trabalharmos conseguiremos chegar aos sessenta mil (60.000) adolescentes entre 12 a 17 anos até fim de janeiro de 2022, data em que será atingido pelo menos 70% com a vacina da Pfizer”, informou o Delegado de Saúde.

Por seu lado, Elísio Silva garantiu que neste primeiro dia, no período de manhã, no Liceu Ludgero Lima, foram vacinados 440 adolescentes e que até ao final do dia, terão vacinado mais de 90% dos alunos, com primeira dose. “Vamos sair daqui com quase 95% dos alunos vacinados, num universo de 1000 alunos, isso porque aqui tem alunos maiores de 18 que fazem parte da outra campanha e alunos menores de 12 anos”, referiu o delegado de saúde da ilha.

Em relação ao trabalho dos profissionais de saúde, o Presidente da República elogiou o desempenho deste sector, que afirmou que o Sistema Nacional de Saúde funciona e tem respondido adequadamente aos desafios. “A resposta e a forma profissional que o nosso sistema de saúde deu resposta a esta pandemia é de se enaltecer e valorizar o trabalho que têm feito, e que serve de referência para outros sectores e domínios de atividade em Cabo Verde”, sustentou.

Elvis Carvalho