Natação: Cabo Verde leva dois nadadores ao Campeonato do Mundo

16/12/2021 23:58 - Modificado em 16/12/2021 23:58

Os nadadores Troy de Pina e Latroya de Pina vão representar Cabo Verde na maior competição de natação a nível mundial a disputar-se de 16 a 21 de Dezembro em Abu Dhabi.

A informação foi avançada hoje pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), dando conta que os Irmãos Troy de Pina e Latroya de Pina residentes nos Estados Unidos da América vão representar o país na maior prova a nível mundial.

Os dois nadadores integram a selecção nacional da modalidade que em Julho estrearam-se por Cabo Verde, juntamente com a nadadora cabo-verdiana radicada em Portugal, Catarina Ferreira, do Clube Natação de Lisboa, no Campeonato Africano de Natação em Argel (Argélia), pelo que já levam experiências internacionais nas provas organizadas pela Federação Internacional de Natação.

Já em Dezembro, Troy Pina e Letroya Pina juntaram-se a Catarina Ferreira em Hangzhou, na China, onde em Dezembro último participaram no Campeonato do Mundo de Natação, em piscina curta de 25 metros.

Em julho deste ano os dois irmãos estiveram nos Jogos Olímpicos de Tóquio.