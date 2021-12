São Vicente estima vacinar cerca de 7 mil alunos das faixas etárias de 12 a 17 anos

16/12/2021 23:49 - Modificado em 16/12/2021 23:49

Os dados do Ministério da Educação apontam que em São Vicente há 6.829 alunos das faixas etárias de 12 a 17 anos, para serem vacinados contra a covid-19.

A vacinação das crianças e adolescentes doa 12 aos 17 iniciou-se hoje em Cabo Verde, e em São Vicente, com o objectivo de vacinar um total de 6.829 alunos nesta faixa etária que vão ser imonizados contra a covid-19.

De acordo com os dados do Ministério da Educação, em termos de alunos dos 12 anos há um total de 1270, dos 13 anos (11810), 14 anos (1165), 15 anos (1146), 16 anos (1107) e dos 17 anos há um total de 960 alunos. Os mesmos estão no Ensino Básico Obrigatório (EBO) e no Ensino Secundário (ES).

A Delegacia de Saúde da ilha, no entanto alerta aos alunos desta faixa etária que por algum motivo não estão a frequentar as aulas, podem dirigir-se a sede da Delegacia de Saúde acompanhado do seu encarregado de educação ou com o termo de consentimento para vacinar contra a covid-19.