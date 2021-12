São Vicente: regional de futebol arranca este fim-de-semana

16/12/2021 23:45 - Modificado em 16/12/2021 23:45

Depois do término do torneio de abertura em São Vicente no fim-de-semana passado que culminou com a vitória da Académica do Mindelo, este fim-de-semana acontece o pontapé de saída do campeonato Regional, no Estádio Municipal Adérito Sena.

O Mindelense, tetra campeão regional tendo conquistado o último título na época 2018/19, isto é antes do cancelamento das provas em 2020 fruto da pandemia da covid-19, parte como um dos grandes favoritos na tentativa de tentar manter a supremacia sobre os demais concorrentes nesta nova temporada. Apesar de perder o Torneio de Abertura a turma da Rua de Praia, não perdeu nenhum dos sete jogos realizados.

Já a Académica do Mindelo, campeão do torneio abertura 2021, poderá ser considerado uma das atracções da nova temporada tendo em vista o bom futebol que demonstrou ao longo da taça associação. De recordar que a Micá sofreu a sua única derrota diante do Mindelense.

O campeonato regional da época desportiva 2021/2022 contará com oito equipas- Mindelense campeão em título, Dérby, Falcões do Norte, Salamansa, Batuque FC, Académica, Farense e Castilho.

Primeira jornada:

Sábado- 14H Batuque – Derby 16H Farense – Castilho

Domingo- 14H Salamansa – Académica 16H FC Falcões do Norte – Mindelense