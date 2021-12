Covid-19: São Vicente volta registar um caso novo depois de três dias consecutivo sem casos

16/12/2021 23:41 - Modificado em 16/12/2021 23:41

São Vicente voltou a registar ,esta quinta-feira 16, um novo caso positivo de covid-19, isto depois de três dias consecutivos sem nenhum contagio por coronavírus. Em Cabo Verde foram notificados 14 resultados positivos em 563 amostras analisadas nas últimas 24 horas, de acordo com o comunicado emitido pelo Ministério da Saúde.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico nas últimas 24 horas foram confirmados 3 em Santiago, 5 em Santo Antão, 2 no Sal, 2 em São Nicolau e 1 no Maio.

4 positivos na Praia, 1 em São Domingos, 2 em Santa Catarina, 3 no Porto Novo e 8 na Ribeira Brava de São Nicolau.

Entretanto, oito pessoas receberam alta: 1 na Praia, 1 em São Filipe, 1 em São Vicente, 1 no Tarrafal de São Nicolau e 4 no Sal.

Nesta altura, estão em isolamento em todo país por causa do vírus 73 pessoas, 38.541 casos positivos já diagnosticados no país, 38.092 foram considerados recuperados, há 351 óbitos por coronavírus, 16 por outras causas e 9 transferidos para o estrangeiro.