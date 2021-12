Paulo Veiga aponta para 19 de Janeiro o inicio das obras do Terminal de Cruzeiros do Mindelo

16/12/2021 01:30 - Modificado em 16/12/2021 01:31

O deputado do MpD, Paulo Veiga, anunciou esta quarta-feira, 15, no Parlamento que os trabalhos para a construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo estão a decorrer, com os estudos de profundidade e a colocação das estacas e que a cerimónia oficial do início das obras acontece a 19 de Janeiro.

Conforme Paulo Veiga, quem está em São Vicente pode ver que há trabalhos a serem feitos, com os estudos de profundidade e a colocação das estacas. O lançamento oficial das obras está previsto para o dia 19 de Janeiro. A contratação dos empreiteiros já foi feita, já foram assinados e cumpridos todos os estudos, inclusive os exigidos pelos financiadores.

O Terminal de Cruzeiros do Mindelo prevê a construção de dois pontões para atracação de navios com mais de 400 metros de extensão e de uma vila turística. O Governo estima que o terminal permita receber anualmente 200 mil turistas de cruzeiro.

A obra é cofinanciada pelo Fundo Orio, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.

Os trabalhos vão envolver a reivindicação de uma área de terra, denominada “Ponte Terrestre”, com 2.700 metros quadrados (m2), e a dragagem de aproximadamente 124.000 metros cúbicos na bacia portuária e no canal de acesso.