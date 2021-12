“Bô Beijo” é o novo single da cantora Josslyn

16/12/2021 01:26 - Modificado em 16/12/2021 01:26

“Bô Beijo” trás um ritmo diferente dos que estamos habituados a ouvir de Josslyn. A artista não podia estar mais satisfeita com o resultado final e espera que o público goste tanto da música quanto ela, pois garante ter-se divertido imenso a prepará-lo.

Este lançamento tem um gosto especial para a artista que sente que “Bô Beijo” transmite paz, ternura, boa vibe e esperança, que são para si sentimentos “puros e bonitos”, refere a cantora citada pelo site cultural Bantumen. Até porque nunca é demais falar sobre o amor, sobretudo nos tempos em que vivemos hoje.

Nesse novo single, Josslyn apresenta-nos um Afro-Pop com a participação do artista português de origens angolanas Jimmy P, que adiciona brilho, rimas e poesias a este novo single da cantora. A produção foi assinada por Reis, da Lockdown Studios, e o videoclipe foi realizado por Wilsoldiers, com a produção da MD Records.

Este é o terceiro single de Josslyn em colaboração, tendo antes trabalhado com Rui Orlando, em “Já Deu”, e com Edgar Domingos na faixa “Nha Mundo”, que conta com mais de dois milhões de visualizações no YouTube.

Bantumen