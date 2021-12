Prisão Preventiva para suspeito de agressão sexual com penetração

16/12/2021 01:21 - Modificado em 16/12/2021 01:21

A vítima, uma menor de 11 anos, é prima do suspeito e ambos residem na localidade de Salineiro.

O jovem do sexo masculino, de 22 anos é suspeito da prática de crime de Agressão Sexual, com penetração e um crime de posse de arma branca, foi deito pela Polícia Judiciária, na segunda-feira, 13, fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.