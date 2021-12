Covid-19: Doze concelhos do país sem casos ativos de covid-19

15/12/2021 00:07 - Modificado em 15/12/2021 00:08

Cabo Verde tem neste momento doze concelhos sem casos ativos de covid-19, e viu esta terça-feira, 14, diminuir o número de casos ativos para 58, depois de notificados mais 6 novos casos positivos e 13 recuperados.

Os concelhos de Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo, Santa Catarina, Tarrafal, São Miguel, Santa Cruz, Santa Catarina do Fogo, Brava, Paul e Boa Vista, não têm neste momento qualquer caso ativos de covid-19.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde,os dados de hoje dão conta ainda que foram analisadas 504 amostras, das quais 6 acusaram positivos, sendo, 1 nos Mosteiros, 2 no Porto Novo, 2 no Sal e 1 na Ribeira Brava de São Nicolau.

Cabo Verde conta com apenas 58 casos ativos, depois de mais 13 pessoas receberem alta, nomeadamente 7 na Praia, 2 no Porto Novo, 2 em São Vicente, 1 no Sal e 1 no Maio.

Desde o início da pandemia, o País já registou, 38.075 casos recuperados, 351 óbitos, 16 óbitos por outras causas e 9 transferidos, em um total de 38.509 casos positivos acumulados.