PM chamado ao Parlamento para debater a transformação e economia digital

13/12/2021 23:25 - Modificado em 13/12/2021 23:25

Os deputados voltam à plenária para debaterem na quarta-feira,15, ao hemiciclo da Assembleia Nacional com o primeiro-ministro (PM) a transformação digital e economia digital em Cabo Verde e vai haver uma interpelação ao Governo sobre o sector dos transportes.

No debate mensal com o primeiro-ministro, o Governo escolheu o tema: “Transformação digital e economia digital em Cabo Verde”.

Já para o instituto de debate com ministros, a bancada parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV-oposição) indicou a titular da pasta das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva.

A bancada parlamentar do maior partido da oposição, conforme consta da agenda de trabalho, vai interpelar o Governo sobre o sector dos transportes.

Para o instituto das perguntas ao Governo, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD-poder) indicou o ministro de Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.

Esta sessão plenária, que se realiza de 15 a 17 de Dezembro, devia acontecer em finais deste mês, mas foi antecipada por causa da quadra natalícia.