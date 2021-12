São Vicente: Delegado de Saúde desaconselha baile de fim-de-ano na Rua de Lisboa

13/12/2021 23:33 - Modificado em 13/12/2021 23:33

O delegado de Saúde de São Vicente desaconselhou a realização do tradicional baile de fim-de-ano na Rua de Lisboa, defendendo que será difícil as autoridades confirmarem a vacinação ou testes à covid-19 das pessoas que queiram participar.

Para o delegado de saúde, citado pela Inforpress, esse tipo de actividade é um perigo e por isso desaconselhou a realização do tradicional baile de fim-de-ano na Rua de Lisboa, já que não se pode controlar quem está vacinado ou não, e nestes eventos, diz que as pessoas não respeitam as regras sanitárias.

“Não podemos ter controlo de entrada de pessoas como fazemos nos campos de futebol onde exigimos apresentação de cartão de vacinas ou testes”, afirmou.

E com a descoberta da variante da covid-19, denominada Ómicron, que poderá trazer possibilidade de uma nova vaga da pandemia.

“Veja que no ano passado, em São Vicente, tivemos um aumento considerável de casos aqui após as festas de Natal, do fim-de-ano e devido às campanhas eleitorais em que nos comícios-festa nada era controlado”, explicou o delegado de Saúde de São Vicente, para quem “o ano de campanha eleitoral praticamente não ajudou em nada no que diz respeito à obrigação e à conduta na luta contra esta epidemia”.

Neste momento São Vicente conta com mais de 92 por cento (%) da população vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19 e mais de 84% com a segunda dose.

No entanto, a Câmara Municipal de São Vicente ainda não anunciou se vai realizar o tradicional baile de fim-de-ano na Rua de Lisboa, apesar de ter retomado as noites culturais nessa rua no último sábado com a actuação de Aline Frederico e banda.

Elísio Silva falava à imprensa após um encontro com o Observatório da Cidadania Activa de Cabo Verde.